Yaz bitti kalıcı makyaj zamanı

Yoğun iş temposu ve günlük yaşamın telaşı içinde makyaja zaman ayırmak istemeyen kadınlar tarafından tercih edilen kalıcı makyaj uygulaması hem estetik bir görünüm hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Kalıcı makyaj uygulamaları için sonbahar ve kış aylarının tercih edilmesi gerektiğini belirten güzellik merkezi kurucusu Nazife Selçuk, böylece işlem sonrası iyileşme ve bakım sürecinin kolaylaştığını, kalıcı makyajın kalitesinin ve kalıcılık süresinin de arttığını söyledi.

BÖLGE GÜNEŞTEN KORUNUR

Nazife Selçuk, "Yaz mevsimi kalıcı makyaj uygulamaları için engel oluşturmasa da en kritik mevsimdir. Yaz aylarında programlanan kalıcı makyaj uygulamaları, tatil, deniz, havuz ve güneşlenme gibi günlük planlamalarımızın kısıtlanmasına neden olacağından kalıcı makyaj uygulamaları için sonbahar ve kış aylarının tercih etmek işlem sonrası iyileşme ve bakım sürecinin konforunu artırmakta ve bu da uygulanan kalıcı makyajın kalitesini ve kalıcılık süresini yukarıya taşımaktadır. Kalıcı makyaj uygulamaları için sonbahar ve kış aylarını tercih etmek; işlem sonrası gereken güneş, nem ve sudan korunma anlamında en konforlu zaman dilimidir. Çünkü uygulama yapılan bölgede mikro kabuklanmalar meydana gelir ve bu kabuklanmalar deri altına gönderilen pigmenti nispeten güneşten korur. Güneş ile temas uygulama yapılan bölgede oluşan tahribatta lekelenme oluşturabileceği gibi pigmentin renginde solmaya da sebebiyet vermektedir" dedi.

İŞLEM SONRASI BAKIM ÖNEMLİ

KALICI makyaj uygulamalarının konunun uzmanları tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Nazife Selçuk, şöyle devam etti: "Kalıcı makyaj uygulamalarının uygulanan bölge ve işleme göre farklı periyotlarda seyreden bir iyileşme ve bakım süreci vardır. İşlem sonrası danışanların bu bakımı aksatmadan uygulaması gerekmektedir. Örneğin; uygulama sonrasını takip eden 24 saat boyunca işlem yapılan bölge kesinlikle su ve buhar ile temastan korunmalı, takip eden 1 hafta 10 günlük süre boyunca uzmanın önerdiği bakım kremi 2-3 saat arayla işlem yapılan bölgede kuruluk ve kabukların kalkmaması için ovalamadan uygulanmalıdır. Bu kabuklar kesinlikle dokunulmadan koparılmadan cildin kendi seyrinde yenilenmesi ile dökülmelidir" diye konuştu.