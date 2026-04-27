Denizli'de gece yarısı dehşeti: Otomobilden atılan kadın yardım çığlıklarıyla kurtarıldı Denizli'de gece saatlerinde yaşanan olayda, bir kadın iddiaya göre otomobilden yol kenarına bırakıldı. Yardım çığlıklarını duyan bir vatandaşın müdahalesiyle ekipler bölgeye gelirken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA









Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 5075 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz plakası belirlenemeyen araçla sokağa gelen bir şahıs, yanında bulunan kadını araçtan dışarı atarak olay yerinden uzaklaştı.

Yol kenarına bırakılan kadının yardım çığlıklarını duyan ve olay yerinden geçen bir vatandaş durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.