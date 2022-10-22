Kebabın filozof ustası

"Kebabın yanındaki közlenmiş biber gibi seviyorum Bedri'nin yanında duran ustalık sıfatını... Ama ustalığım sadece kebabı değil hayatı pişirmekte de olsun istedim. Hayatı ustalıkla pişirmek gerekir" diyen bir yaşam ve kebap ustası Mardin filozofu... Filmlere konu olacak bu hayat hikayesi, tüm Türkiye'nin 'Bedri Usta' olarak tanıdığı, ünlü 'Bedri Usta Adana Kebapçısı'nın kurucusu, Mardin'in Midyat ilçesinde yokluk içinde başlayan oradan Adana'ya, sonrasında taşı toprağı altın İstanbul'a uzanan muazzam başarılarla dolu bir hayat hikayesi.

Esnaflığın incelikleri, ustalığın sırları, baba olmak, ailenin önemi, yemek kültürü ve Anka kuşu misali sürekli yeniden kurulan ve içine doğduğu kalıpları kırarak, kendini bilgelikle yeniden inşa eden bir yaşama dair derinlikli ve ilham verici muazzam bir hayat hikayesi. Bedri Usta işine olan aşkı, sevgisi, enerjisi ve pozitif tavırları halk bilgesi, yeni çağın Polyanası...



LAHMACUN VE PİDEYE ÖZEL FIRIN

Bu hafta Lezzet Durağımızda Türkiye'nin gururu, dünya markası, aynı zamanda kitabının adı olan "Çırağı olamadığın işin ustası olamazsın" mottosu ile ömrünü işine adamış başarının azmin adı olan Bedri Aydoğdu, Nam-ı Diğer "Bedri Usta"yı yazdım. Bedri Usta ile İstanbul Kalamış'taki şubesini ziyaret ettim. 1500 kişi kapasiteli V.I.P salonları, özel dekorasyonu enfes lezzetleri ile İstanbul'un simge mekanlarından. Bedri Usta 12 Şube ile hizmet veriyor.





Yurt dışına da açılan Bedri Usta, 2020 yılının ilk aylarında Dubai'de 3 şube, Almanya Köln'de 1 şube, Azerbaycan ve Yunanistan'da da yeni şubeler ile yoluna devam edecek. Bedri Usta Adana Kebapçısı, Türkiye'den sonra Avrupa ve Ortadoğu'da da gerçek Türk kebabını dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Bodrum'da da Bedri Usta şubesini açmak istiyor. Bedri Usta Meze Dükkanı ve sadece Lahmacun ve Pide Fırını konseptleri ile Türkiye'nin her yerinde şubeler açıp büyümek istiyor.



50 ÇEŞİT MEZE SUNULUYOR

Son dönemde yenilikleriyle öne çıkan Bedri Usta, kebapları ile olduğu kadar mezelerinin çeşitliliği ve lezzeti ile de dikkat çekiyor. Yıllardır Kalamış'ın vazgeçilmez lezzeti olan Bedri Usta Kebap, gelen yoğun talep üzerine Anadolu yakasındaki Kızıltoprak şubesinde 'Meze Dükkanı' konseptini hayata geçirdi. Bedri Usta tarafından hazırlanan zengin menüde 50 çeşit meze, günlük hazırlanarak servis ediliyor. Patlıcan, yeşil fıstık, kuş üzümü, yeşil soğandan yapılan 'Sicilliano', karamelize soğan, pazı, kavrulmuş file badem ve süzme yoğurttan yapılan 'badem ezmesi', vişneli yaprak sarma, avakadolu girit ezme, ıspanak, köz patlıcan ve yoğurttan yapılan 'manca' ve tatlı bir meze çeşidi olan incir, gün kurusu ve cevizden yapılan 'Ege karması' gibi markaya özel hazırlanan mezeleri dilerseniz bir gün önceden haber vererek özel günleriniz için de sipariş verebiliyorsunuz. Türkiye'de birçok şubesi bulunan Adana Kebapçısı Bedri Usta, Kızıltoprak'ta konsept olarak sadece meze, kebap, lahmacun, salata ve tatlı servisi veriyor.





İZMİR'E YENİ BİR ŞUBE

Daha önce İzmir Bostanlı'da bir şube açan Bedri Usta, şimdi kapanan şubenin yerine yeni bir şube açmayı planlıyor.

Adana mutfağının en lezzetli yiyeceklerini müşterilere sunan Bedri Usta'da zengin bir menü bulunuyor. Genellikle et ağırlıklı ve baharatlı yiyeceklerden oluşan kebap türleri ile lahmacun olarak herkesin damak zevkine uygun. Kebapta ne kıyma kullanıyorsa aynısını lahmacunda da kullanıyor.

Fındık lahmacun, içli köfte, ciğer şiş ile iştahınız kabarıyor.

Ana yemek olan Adana kebap, et ve tavuk çeşitleri çok leziz.

Salataları ve özel olarak yapılan şalgam suyu muhteşem. Bedri Usta kaliteli ve güler yüzlü ekibiyle müşterilerine değişik tatları ve yöresel lezzetleri aynı anda tatma imkanı sunuyor.

Mekan, kebap çeşitlerindeki tescilli ustaları ve tava, fırın kuzu pirzola ve kuzu tandır konusunda da iddialı. Tatlı olarak da Bedri Usta'ya özel irmik tatlısını tatmanızı tavsiye ederim. Tel kadayıf ve mevsimine göre tatlı çeşitleri servis edilmektedir.



DÜNYADA TESCİLLETTİ

Bedri Usta'da gerçek bir Adana sofrası ve lezzeti sunulmaktadır. Tamamı erkek kuzudan bıçak kıyması olarak tabir ettiğimiz şekilde %100 kuzu etinden yaptığı kebapları ile orijinal lezzetle kendinizi Adana'da hissedeceksiniz. "Bu işin ustasıyım doğuştan kebapçıyım sonradan değil" diyen Bedri Usta bu işin sırrını şu şekilde açıklıyor: "Bu işin sırrı, kendi işinin ustası olmak. Bu işi tezgahın arkasına geçmeyeceksen, yapmayacaksın. Çekirdekten yetiştim. Neyin ne olduğunu biliyorum.

Bugün bütün ekibim aynı gün işi bıraksa, tek başıma dükkana yetebilirim.

Bu işi severek, ruhumu vererek yapıyorum, çok keyif alıyorum çalışarak dinleniyorum" diyor. Adana Ticaret Odası Başkanı Şaban Baş'la birlikte Adana kebabının Adana'ya ait olduğunu dünyada tescil ettiren kişi olan Bedri Usta, "Amacımız en güzel ve özel lezzetleri sunmak. Burası Ege ve Güney mutfağının buluştuğu adres. Eğer devlet tarafından da onaylanırsa Bedri Usta Akademi'yi kurmak istiyorum" dedi.



Son söz; Her zaman aynı kaliteyi yakalamak ve bunu bütün ürünlerinde yapmak markalaşmada en önemli unsurdur. Bu nedenledir ki yıllardır aynı lezzet ve kalitesini, özgünlüğünü koruduğu için Bedri Usta her zaman tercih edilen bir marka olmuştur. Ömrünü hayatını bu işe adayan ulusal ve uluslararası bir marka yaratan Bedri Usta'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI