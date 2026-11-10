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Haberler İzmir 18 kişinin hayatını kaybettiği faciada flaş gelişme: Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Kartal’da gözaltına alındı

18 kişinin hayatını kaybettiği faciada flaş gelişme: Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Kartal’da gözaltına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde 17 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’ndaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından firma sahibi Mehmet Rüştü Başaran’ın İstanbul’un Kartal ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

YUNUS EMRE KAVAK

Giriş Tarihi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firma sahibi Mehmet Rüştü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Kartal'daki adresi belirlendi. Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı.

İZMİR EMNİYETİNE TESLİM EDİLECEK
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Rüştü Başaran'ın soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 17 kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

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