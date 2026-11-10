18 kişinin hayatını kaybettiği faciada flaş gelişme: Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Kartal’da gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firma sahibi Mehmet Rüştü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Kartal 'daki adresi belirlendi. Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı.

İZMİR EMNİYETİNE TESLİM EDİLECEK

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Rüştü Başaran'ın soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 17 kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.