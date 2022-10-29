81 ilin taşıyla Türkiye zirve haritası yaptı

Balıkesir'de bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan aynı zamanda dağcılık spor dalında, 'Alpinizm' branşında Türkiye'nin ilk ve tek 'Solo Alpinisti' olan Abdulrazak Fidan, dağcılık camiasında 'Erdek Cennet' olarak tanınıyor. Yaklaşık 15 yıl önce başladığı dağcılık sporuna kendisini adayan ve evdeki yaşamı da dahil hayatını bu spora göre yönlendirdiğini belirten Fidan, Türkiye'de tüm zirvelere tırmandıktan sonra '81 ilde 81 zirve Anadolu Parsı' projesini tasarlayarak, çıktığı zirveleri kayıt altına aldı. Her ilin zirvesinden aldığı taşları da isimlendirerek, koleksiyon haline getirdi. Evinde bulunan dağcılık odasında Türkiye'nin zirve haritasını hazırlayan Fidan, 81 günde, 81 ilde, 81 zirveyi tamamlayacak potansiyele sahip olduğunu ve daha zor koşulları barındıran yeni proje hazırlığında olduğunu söyledi.

SOLO TIRMANIYORUM

Türkiye'de verilen dağcılık eğitimleri ve tırmanışlarının daha çok gruplar halinde yapıldığına dikkat çeken Abdulrazak Fidan, kendisinin ise bu sporu yalnız sürdürmeyi tercih ettiğini söyledi. Fidan, "Spor tırmanış il hakemliği yapıyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan dağcılık yüksek irtifa eğitimlerini aldım. Yaz ve kış yürüyüşlerinin liderliğini yapıyorum. Ortalama 7 yıl önce solo olarak yüksek irtifalara tırmanışlar yapmaya başladım. Alpinizm, dağcılık spor dalı içerisinde direkt zirve odaklı, kayada, karda, buzda, doğanın tüm şartlarında dağcılık malzemeleri, teknik, bilgi, beceri, donanımlarıyla yapılan bir yüksek irtifa branşıdır" dedi. Türkiye'nin 81 ilinde tırmandığı zirvelerden birer adet taş alan Fidan, topladığı taşlarla Türkiye'nin zirve haritasını oluşturdu.

PEK ÇOK İLKİ BAŞARDI

Kendisi için de güzel bir hatıra olduğunu söyleyen Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: "Proje sırasında Türk dağcılık tarihinde birçok ilki gerçekleştirdim. Örneğin Doğubayazıt'a bağlı Çevirme köyünden solo olarak ve kamp yükü ile tırmanış yaparak Ağrı Dağı'nın 5 bin 137'nci metresindeki zirvesinde çadır kurarak, yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru gerçekleştirdim. 81 il, 81 zirve projesinde peş peşe '8 günde 8 ilde 8 zirve', '1 günde 3 ilde 3 zirve', '2 günde 2 ilde 2 zirve', '2 günde 3 ilde 3 zirve', 3 günde 3 ilde 3 zirve', '4 günde 4 ilde 4 zirve' gibi Türkiye dağcılığında ilklerde yaşadım. Türkiye'de 81 ilde 81 zirveye başarıyla tamamlayan ilk ve tek dağcılık sporcusu oldum. Türkiye'de ilk defa, 81 taştan Türkiye zirve haritası oluşturdum."