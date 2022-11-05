Uslanmaz romantiklerin kasım rotası

Bir an gözlerinizi kapayın ve kendinizi, kuruyan yaprakları dalından düşürmemek için adeta hafif hafif esen sonbahar rüzgarlarında, rengarenk yaprakların uçuşup yolları doldurduğu bir yerde hayal edin. En değer verdiğiniz kişiyle el ele sonbaharın o eşsiz manzarası eşliğinde yürüyorsunuz. İçinizdeki huzur tüm evreni kaplamış gibi. Hafta sonunda güneşin son nimetlerinden faydalanmaya ne dersiniz? Romantizmin peşinden koşanlar için en güzel sonbahar rotalarını Yeni Asır okuyucuları için derledik.



Nevşehir-Kapadokya

Harikalar diyarı Kapadokya. Dünya tanıyor desek abartmış olmayız herhalde. Her mevsim müdavimleri var. Kasım'da, doğa, manzara ve hatta romatizmi birlikte bulabileceğiniz masalsı bir yerden bahsediyoruz. Sonbaharın tüm renklerini balon turuyla gökyüzünden izlemeye ne dersiniz? Ihlara Vadisi'nde uzun bir yürüyüş ve ardından yeraltı şehirlerinde tarihin izlerini görmek harika bir tercih olabilir. Taş oteller veya meşhur mağara oteller ilginizi çekecek.





Bolu-Mudurnu

Mudurnu'yu seçenler asla pişman olmuyor. Stresten uzak doğa harikası bir yer arıyorsanız Mudurnu'yu tercih edebilirsiniz. Sakin şehir unvanlı Mudurnu, tarihi konakları, temiz doğası ve muhteşem sofralarıyla insanı dinginleştiren harika bir etkiye sahip.









Bolu-Yedigöller

Tam anlamıyla cennetten bir köşe... Doğa, huzur ve aşk el ele... Bolu Yedigöller tam da ihtiyacınız olan yer. Kasımın ruh haline en uygun manzaralar, en dingin göller ve en ulu ağaçlarla donatılmış olan bu bölge, çadır kurmak ve gökyüzünü izlemek için de adeta biçilmiş kaftan. Aman dikkat biraz üşüyebilirsiniz, tedarikli olmakta fayda var. Yedigöller'de, Kasım ayını en çok da buradaki doğa hatırlıyor, hatırladıkça daha çok seviyorsunuz.



Çanakkale-Bozcaada

Kasım'da aşkı yaşamak isteyen romantikler Bozcaada, sakinliği ve doğal güzellikleri ile sizi çağırıyor. Denize girmeyeceğinize göre, güzellikleriyle dolu sokaklarında dolaşmak, üzüm bağlarını gezmek ve kum plajlarında koşmak belki de tam hayal ettiniz şeyler olabilir. Gün batımlarının enfes manzarası ve deniz ürünleriyle donatılmış ada sofraları bu rotayı mutlaka gidilecekler arasına almak için yeterli. Rüzgar gülleriyle bezenmiş Bozcaada'da sakinliğin tadını çıkarırken bol bol oksijen depolamayı da ihmal etmeyin.

Sakarya-Sapanca

Sapanca, aslında başlı başına bir sonbahar rotası. Sapanca'da yürüyüş yapmayı sevenler için göl çevresindeki alan ile ideal bir seçim. Kırkpınar sahili, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı ve Uzunkum mutlaka görülmesi gereken yerler. Kuzuyayla Tabiat Parkı, Sapanca Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi ve Justinianos Köprüsü diğer alternatif rotalar.

Bolu-Abant

Temiz havayı içinize çekip etrafı keşfe başladığınızda ise her biri tablo güzelliğindeki sonbahar manzaraları karşısında adeta büyüleniyorsunuz. Göl etrafında romantik bisiklet turunu ihmal etmeyin. Acıkınca tercihiz sucuk ekmek olsun. Hiç çekinmeden Abant'ta kendinizi doğanın kollarına bırakın. Ayrıca yol üzerinde bulunan küçük evlerde sucuk ekmek yiyebilirsiniz. Gölün çevresindeki asfalt yolda bisiklete binebilirsiniz. Tabloyu andıran manzaraya bakarak kendinizi doğanın kollarına bırakabilirsiniz. Yenilenmek için mükemmel bir rota.

İzmir-Seferihisar

Dünya üzerindeki tüm güzelliklerden nasibini almış Seferihisar'da romantizm dolu unutulmaz bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Mandalina bahçelerinde el ele dolaşıp, sarıdan turuncuya çalan mandalina ve portakalları dalından tadabilirsiniz. Güler yüzlü yöre halkıyla doyumsuz hoş sohbetlerin tadını asla unutamayacaksınız. Seferihisar'a gitmişken, hemen yanı başındaki Sığacık'ı görmemek olmaz. Pazar günleri kurulan doğal ürünlerle bezeli üretici pazarını mutlaka gezin. Doğanın ve eşsiz deniz mutfağının tadını çıkarın.

Muğla-Bozburun

Kimi kalabalığı kimi sakinliği sever. Gulet ve tekne yapımıyla meşhur Marmaris Bozburun'u bir de Kasım ayında görmelisiniz. Kalabalığın tamamıyla çekildiği, yollarında, meydanlarında sadece balıkçılarla yerel halkı görebileceğiniz bu güzel sahil kasabası en romantik rotalardan. Üstelik iklim Bozburun'da şu sıralarda mükemmel ılıklığa sahip. Bizden söylemesi.

Eskişehir-Odunpazarı

Eskişehir Odunpazarı sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri. Kışın çok soğuk, yazın ise çok sıcak olması sonbaharı daha cazip kılıyor. Kent merkezine yürüme mesafesindeki Odunpazarı'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarında romantik nostalji yaşamak, tarihi güzelliklerin içinde zaman yolculuğu yapmaya ne dersiniz? Tatar mutfağının enfes hamur işlerini de sizleri bekliyor. Porsuk çayı sonbahara ayrı bir güzellik katıyor. Odunpazarı'nı, sonbaharda görülmesi gereken yerler listenizin en başına ekleyin.

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