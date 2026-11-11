Aliağa'yı yasa boğan ölüm! Fabrika patlamasında can vermişti! Genç mühendisin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Son dakika İzmir haberleri... HABAŞ Demir Çelik Fabrikası 'ndaki patlamada yaşamını yitiren genç makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik için Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, siyasi partilerin il başkanları ve yakınları katıldı. Anne Gülden Özçelik ve kardeşi Şevval Özçelik, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.