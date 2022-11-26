Küfürlü konuşan çocuğa tepki vermeyin!

Hepimizin övündüğü 'Z kuşağı' niçin küfürlü konuşuyor? Ailelerinin yanında 'masumu' oynayan gençler, kendi sosyal ortamlarında inanılmaz şekilde birer küfür makinesine dönüşüyor. Anne ve babaların 'Allahtan benim çocuğum böyle konuşmuyor' dediğini duyar gibi oluyorum. Size kötü bir haberim var, çoğunuz ne yazık ki yanılıyorsunuz. Siz bilmeseniz de ergen yaştaki çocuğunuz çoktan bir küfür makinesine dönüşmüş olabilir. Sosyal içerikli arkadaşlıklarda hunharca edilen küfürler tamamen normal karşılanıyor. Ebeveynler ve eğitimciler ise çaresiz.

FARKINDA DEĞİLLER

Çoğu zaman bir kafede ya da bir parkta gençlerin kendi aralarındaki sohbetlerine şahit oluyorum. Yaşları, 13-17 arasındaki kız ve erkek ergen gençler gerek telefonlarından oyun oynarken, gerekse kendi aralarında konuşurlarken çevreden hiç ama hiç çekinmeden alabildiğince yüksek sesle küfürlü konuşuyorlar. Belki de farkında bile değiller. Küfürlü konuşmalara el kol hareketleri de ekleniyor. Ortaya ise çok kötü manzaralar çıkıyor.

ÇARESİ SAKİN KALMAK

Peki bunun çaresi var mı? Ergenlerde küfürlü konuşma nasıl engellenir? Yeni Asır okuyucuları için uzmanların ışığında bilimsel önerileri derledik. Asla aşırı tepki vermeyin. Ergenlerde küfürlü konuşma pek çok farklı nedenden dolayı gerçekleşir. Genellikle büyük bir tepkiye neden olduğu için küfrederler. Çocuğunuz küfür ederse tamamen zararsız bir söz söylemiş gibi davranmaya çalışın. Gülmeyin ve kızmayın. Bağırıp, sinirlenirseniz, istemeden gelecekte küfretme olasılığını artırmış olursunuz. Yani, bir ebeveyn olarak tamamen sakin olmanız bu aşamada çok önemli.

Ergenlerde küfürlü konuşma, bazen kelimenin anlamını tam anlamıyla bilmedikleri için de gerçekleşebilir. Bu nedenle de küfür ya da argo kelimesinin anlamını ona açıklayın. Ergenlerde küfürlü konuşma, çocuğun, küfrün zararları hususunda bilgili olmamasından da kaynaklanır. Onlara çoğu insanın küfürden hoşlanmadığını söylemelisiniz. Hatta küfürlü konuşan kişilerin, diğer pek çok insana öfkeli ve saldırgan geldiğini de açıkmalısınız. Küfür etmeye devam ettiği takdirde okulda veya sosyal yaşamda yanlış anlaşılabileceğini sabırla anlatın. Bir başka yöntem de öfke yönetimini öğretmektir. Ergenlerde küfürlü konuşma, öfke nedeniyle de meydana gelebilir. Bu aşamada yapmanız gereken en önemli adım, çocuğunuza öfkesini kontrol etmeyi öğretmektir. Bir uzmandan da yardım alabilirsiniz.

NADİR UYSAL