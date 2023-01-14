Çocuk tiyatroları şenligi başlıyor

İzmir'de çocuklar ara tatilden hemen önce tiyatro ile buluşacak. 7 farklı oyunla buluşturacak. Ara Tatil Çocuk Tiyatroları Şenliği kapsamında sergilenecek oyunlar, her gün aynı anda farklı sahnelerde olacak. Şenlik 16 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'te Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'nda "Kitap ile Tablet", Kiraz Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda "Bay Maki" adlı tiyatro oyunları ile başlayacak. 16 -19 Ocak tarihleri arasında 7 farklı ilçede 7 farklı oyun, ücretsiz olarak çocuk izleyicilerle tarihi mekanlar; açık alanlar, parklar, semt pazaryerleri, otobüs ve minibüs hareket noktalarında buluşacak.



Tiyatro Şenlik programı:

Kitap ile Tablet

16 Ocak 2023 Pazartesi / 13.00 Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu



Bay Maki

16 Ocak 2023 Pazartesi / 13.00 Kiraz Belediyesi Kapalı Düğün Salonu



Hayvanlar Çiftliği

17 Ocak 2023 Salı / 16.00 Çocuk Belediyesi Gürçeşme Yerleşkesi



Oyunbaz ile Leylek

17 Ocak 2023 Salı / 13.00 Kadifekale Dumlupınar İlkokulu



Turunc'un Bahçesi

18 Ocak 2023 Çarşamba / 16.00 Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi



Nehir ve Bilge Poni

19 Ocak 2023 Perşembe 13.00 Tire Belediyesi Kültür Merkezi



Mimi ile Bella Masal Anlatıyor

19 Ocak 2023 perşembe 13.00 Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi