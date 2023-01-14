Çocuk tiyatroları şenligi başlıyor

İzmir'de çocuklar ara tatilden hemen önce tiyatro ile buluşacak. 7 farklı oyunla buluşturacak. Ara Tatil Çocuk Tiyatroları Şenliği kapsamında sergilenecek oyunlar, her gün aynı anda farklı sahnelerde olacak. Şenlik 16 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'te Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'nda "Kitap ile Tablet", Kiraz Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda "Bay Maki" adlı tiyatro oyunları ile başlayacak. 16 -19 Ocak tarihleri arasında 7 farklı ilçede 7 farklı oyun, ücretsiz olarak çocuk izleyicilerle tarihi mekanlar; açık alanlar, parklar, semt pazaryerleri, otobüs ve minibüs hareket noktalarında buluşacak.
Tiyatro Şenlik programı:
Kitap ile Tablet
16 Ocak 2023 Pazartesi / 13.00 Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu
Bay Maki
16 Ocak 2023 Pazartesi / 13.00 Kiraz Belediyesi Kapalı Düğün Salonu
Hayvanlar Çiftliği
17 Ocak 2023 Salı / 16.00 Çocuk Belediyesi Gürçeşme Yerleşkesi
Oyunbaz ile Leylek
17 Ocak 2023 Salı / 13.00 Kadifekale Dumlupınar İlkokulu
Turunc'un Bahçesi
18 Ocak 2023 Çarşamba / 16.00 Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi
Nehir ve Bilge Poni
19 Ocak 2023 Perşembe 13.00 Tire Belediyesi Kültür Merkezi
Mimi ile Bella Masal Anlatıyor
19 Ocak 2023 perşembe 13.00 Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi