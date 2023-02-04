Kendini farklı hissedenlerin mekanı

Bugünkü lezzet durağımızda İzmir'in sıra dışı mekanlarından Bill's Food & Drink'teyiz. Bill's Food & Drink'in farklı konseptleri bir arada yaşayabileceğiniz çok özel bir tarzı var. Mekan 3 katlı. Alt katta restoran, orta katta VIP Lounge'da özel geceler, doğum günü, nişan, iş yemekleri ve toplantıları yapılabiliyor. Baby showerler, evlilik yıldönümleri, doğum günleri, evlilik tekliflerinin yapıldığı, romantik akşamların yaşandığı bir mekan. Alt kat 100-120 kişilik kapasiteli; ara kat 90 kişi kapasiteli; teras 100 kişi kapasiteli. Her türlü etkinliğe cevap verebiliyorlar. Romantik bir akşam yemeği yemek, özel gün kutlamak isteyen ailelerin yanı sıra gruplar üst düzey gelir grubuna hizmet ediyorlar.

Özel günlerde canlı müzik de var. 2017 yılında açılan mekan dünya mutfağının en saygın özel lezzetlerini sunuyorlar. Menüde mevsimsel şartlara göre yenileşmeler yapıyorlar. Sürekli araştırma içinde olan mekanda her zaman yeni ürünler ve yeni lezzetler bulmak mümkün. Hayallerinizin peşinden gidince, işinizi sevince, yüreğinizi koyunca başarı kaçınılmaz oluyor. Bülent Çetin, Bill's'in ortaklarından...

Atatürk Lisesi mezunu Çetin, iktisatçı ve başarılı bir iş insanı. Bülent Bey'in samimiyetini, heyecanını, işine olan sevgisini ilk anda hissediyorsunuz. Mekanın çalışmalarını anlatırken gözlerinin içi parlıyor. Bülent Bey, "Türkiye ve yurt dışındaki mekanlarda neleri görüp beğendiysek Bill's'te uyguladık, burasını bir marka mekan yaptık" diyor.

GÜNÜN HER SAATİ ALTERNATİF

Bill's Food & Drink'in en önemli özelliği, günün her saati için alternatif bulunması. Öğlen 12'de servis başlıyor, gece yarısına kadar devam ediyor. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir mekan. Öğle ya da akşam yemeği için tercih edebilir, tatlı eşliğinde kahve içebilir ya da atıştırmalıklarla birer içecek alabilirsiniz. Yiyeceklerin yanında içecek menüsü de oldukça geniş. İthal içecek çeşitlerinden soğuk kahvelere kadar alkollü ve alkolsüz birçok seçenek bulmanız mümkün. Bill's'te dekorasyon da çok özel. Büyük emek verildiği belli. Bütün detaylara dikkat edilmiş, özel tasarlanmış, dışarıdan bakıldığında bile ne kadar özenildiği anlaşılıyor. Üç katlı, ahşap ve yeşil rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı oldukça ilgi çekici bir yer. İç kısmı da gayet şık ve rahat. Özellikle bar bölümü mekâna hoş bir hava katıyor. Dekorasyonda İtalyan wintage tarzı moda armatürleri kullanılmış.

OLMAZSA OLMAZLARI HİJYEN

Burası feminen bir mekan. Daha çok kadınların tercih ettiği, müşterilerinin ve takipçilerinin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir aile mekanı. Mekanda hijyen çok önemli. İç mekanda kullanılan tüm malzemeler birinci sınıf. Mekan sahipleri, "Evimizde ne kullanıyorsak burada da onu kullanıyoruz" diyor. Yöresel ve organik ürünler kullanıyorlar. Kasaplardan bütün bonfile alıyorlar, kuzu olarak Balıkesir'in meşhur kıvırcık kuzusunu kullanıyorlar. Büyüme ya da şubeleşme tekliflerinde ise ince eleyip sık dokuyor, tedbiri elden bırakmıyorlar.

MEKANA ÖZGÜ LEZZETLER

Mutfak kendini kanıtlamış, özenle hazırlanmış ve seçilmiş bir menüye sahip. Benzer konseptteki restoranlara göre fabrikasyon olmayan sıcak, taze yöresel ve doğal ürünler sunuluyor. Şef Oğuzhan Bayhan yönetiminde çok başarılı bir mutfak ekibi var. Şef Oğuzhan yeni ürünler denemeyi çok seviyor. Aileden aşçı ve akrabalarının hepsi şef. Kendisine ait özel soslar mevcut. Bill's'te klasiğin dışına çıkarak benzerliklerden uzaklaşıp bu mekana özgü tatlar, özel soslar lezzetler oluşturmuşlar. Aynı zamanda füzyon mutfağı burada işlenip oluşturulmaktadır.

Şefin kendisine ait özel soslarla ürettiği yemekleri denemenizi tavsiye ederim. Farklı menüsüyle; İtalyan, İspanyol, Amerikan ve Türk mutfağından lezzetleri bir arada bulunduran Bill's Food & Drink, büyük bir ihtiyacı karşılayarak bölgenin marka mekanı olmuş. Menü, soğuk başlangıçlar, aperatifler, ara sıcaklar, salatalar, tavuk ve et yemekleri, pizzalar, makarnalar, balıklar ve tatlılar olarak ayrılmış.

HOMEROS'UN ETEKLERİNDE

BİLL'S, İzmir'in önemli lokasyonlarından biri olan Bornova Evka 3'teki Profesörler Sitesi'nde, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği Homeros'un eteklerinde bulunuyor. Önündeki Ege Üniversitesi ormanları ile eşsiz bir manzaraya sahip. Evka-3 metro istasyonuna da 3 dakika yürüme mesafesinde.

SON SÖZ: Bill's İzmir'in ve Türkiye'nin en önemli markalarından birisi olmuştur. Bölgesine değer ve itibar katmış, bölge ile özdeşleşmiş, İzmir'in en önemli lezzet adreslerinden olmuştur. Bülent Çetin'in şahsında tüm Bill's ailesini kutluyor ve başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN/ LEZZET DURAKLARI