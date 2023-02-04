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Haberler Cumartesi Niloya ve arkadaşları bugün İzmir sahnesinde

Niloya ve arkadaşları bugün İzmir sahnesinde

4.2.2023

Niloya ve arkadaşları bugün İzmir sahnesinde
EKRANLARIN sevilen yerli çizgi film kahramanı Niloya, 'Renkli Balıklar Müzikali' ile minik dostlarını yarıyıl tatilinin son günlerinde de yalnız bırakmıyor. Çizgi kahramanlar, hafızalara kazınan şarkılar eşliğinde hikayelerini sahneye aktardıkları müzikal kapsamında çocukları hem eğlendirmeye hem de unutulmaz bir tatil anısına imza atmaya davet ediyor. Niloya ve arkadaşları, bugün 13.00 ve 15.00 saatlerinde Ziya Gökalp Sanat ve Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek amacı ile senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleri ile hazırlanan Niloya, müzikaliyle hayranlarına bambaşka bir deneyim yaşatacak.
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