Torbalı’da çocuklar ‘Cimri’ ile buluşacak

METROPOLİS Tiyatro Topluluğu, 'Cimri' oyununu Torbalı Belediyesi İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde bugün 14.00 ve 16.00'da iki ayrı seansta sahneleyecek. Torbalı Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde, yaratıcı kadrosu ve oyuncuları profesyonellerden oluşan Metropolis Tiyatro Topluluğu, ilk müzikli çocuk oyununu geçtiğimiz ay sahneledi. Moliere'in aynı adlı dünyaca ünlü oyunundan, Turgay Yıldız'ın çocuklar için uyarladığı 'Cimri' büyük ilgi gördü. Didaktiğe kaçmadan, çocukların eğlenerek öğrenebileceğini gösteren oyunun rejisörlüğünü, akademik çalışmaları 'çocuk tiyatrosu' üzerine olan, İzmir Devlet Tiyatrosu Dramaturgu Pınar Merterkek Tarcan üstlendi.

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