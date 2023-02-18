Abluka altındaki çocuklardan depremzede yaşıtlarına hediye

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Türkiye ve Suriye'deki afetzede çocuklara destek için hediye kampanyası başlatıldı. Kampanya, sivil toplum kuruluşu Emel Yetimler Derneği tarafından pazar günü Türkiye ve Suriye'yle dayanışma amacıyla başlattığı "Tek Vücut" girişimi bağlamında düzenleniyor.

Dernek yetkilileri, çocuklara hediye kampanyasının, özel şirketlerin yanı sıra Filistinli yetimler tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti. Kampanya çalışmalarına katılan çocuklar, Türkiye ve Suriye'deki yaşıtları için toplanan hediyeleri renkli hediye kağıtlarıyla kaplıyor, paketin üzerine "Gazzeli çocuklardan Türk çocuklara" yazılı renkli etiketi yapıştırıyor.

Yıllardır maruz kaldıkları abluka nedeniyle zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Gazzeliler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek gösterileri, dayanışma faaliyetleri düzenleseler de ilk kez yardım toplamak için bir etkinliğin yapıldığını ifade ediyor.

PANKART AÇTILAR

Öte yandan Gazze'deki Filistinli çocuklar ve aileleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Türkiye ve Suriye'deki afetzedelerle dayanışma gösterisi düzenledi. Filistin Vakıflar Bakanlığı'na bağlı Genel Zekat İdaresince, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze'deki şubesinin önünde düzenlenen gösteriye onlarca çocuk katıldı.

Filistinli çocuklar, üzerinde Türkçe "Türkiye ve Filistin halkı tek kan tek din", "Siz bizim kalbimizde gönlümüzdesiniz", "Türkiye eskisinden daha güçlü ve daha güzel olacak" mesajlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Gösteriye katılan çocuklardan biri, kumbarasında biriktirdiği parayı, İHH'ya teslim ederek depremzede çocuklara bağışladı.