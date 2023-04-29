Ege ve Marmara’nın kesişme noktası Balıkesir

Balıkesir denilince akan sular durur. Ülkemizin en gözde kentlerinden biri olan Balıkesir yılın dört mevsiminde bir başka güzel. Bir tarafı Marmara denizi, diğer bir tarafı Ege'nin berrak sularıyla kaplı olan kent, cenneti andıran doğa güzellikleri ile sizi çağırıyor. Daha mevsim itibarı ile tam havası gelmese de Balıkesir'de, deniz, kum ve güneşin keyfini en az yılın 8- 9 ayı çıkartabilirsiniz. Sımsıcak dost canlısı insanları ile kültürel zenginlikleri de içinde barındıran kentte gezip görülmesi gereken pek çok yer bulunuyor. Balıkesir'in gezilip görülmesi gereken enözel yerlerini Yeni Asır okuyucuları için derledik.Balıkesir şehir merkezinde bulunan Saat Kulesi, 1827 yılında, Silistre Valisi Girit-i Zade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Balıkesir'in sembolize eden tarihi miraslardan biri olan Saat Kulesi, toplam 20 metre yüksekliğinde, beş katlı bir yapı olup, mimari yapısı itibariyle Galatasaray Kulesi'ne benzetilmektedir. 1897 yılında deprem sonucu yıkılan kule, daha sonra 1901'de Ömer Ali Bey tarafından tekrar yaptırılmıştır. Balıkesir Saat Kulesi, Klasik Osmanlı mimarisinin iyi bir örneğini teşkil etmektedir. Mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.Ayvalık'a bağlı bir yerleşim olan Cunda Adası'nın simgesi haline gelmiş Aşıklar Tepesi'nde, muhteşem gün batımı manzarasının tadını çıkarın.Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi binası, 1840'da Karesi Sancağı Defterdarı Giridizade Mehmet Paşa'nın konağı olarak inşa edilmiştir. Bina, 1919 İzmir'in işgalinden sonra uzun yıllar II. Kolordu Komutanlığı'na karargah olarak hizmet vermiştir. 1947-1988 yılları arasında ise belediye hizmet binası olarak kullanılan yapı restore edilerek, 1996'da müze olarak halkın ziyaretine açılmıştır.Ayvalık ilçesinde yer alan İlk Kurşun Tepesi, Cumhuriyet Dönemi'nde düşmana atılan ilk kurşunun anısına yaptırılmış turistik bir gezi noktası. Yüksek bir konumda yer alan tepeyi, eskiler "İlyas Peygamber" olarak da anmaktadır. İlk Kurşun Tepesi, Balıkesirliler tarafından, manzara ve seyir noktası olarak da sıklıkla ziyaret edilmektedir. Eşsiz manzarasına hayran kalacaksınız.Ayvalık'a gelip de Şeytan Sofrası'nda günü batırmadan dönen kişi sayısı oldukça azdır. Ayvalık adaları ve Midilli Adası'na karşı nefis bir manzara eşliğinde, gökyüzünde turuncunun hemen her tonunu görebileceğiniz Şeytan Sofrası yerli yabancı turistlerin her yıl akın ettiği gezi noktalarından biri.Bandırma Arkeoloji Müzesi'nin yapımına, Bandırma Müze Yaptırma ve Yaşatma Derneği aracılığı ile halk tarafından başlanmış ancak müzenin yapımı 1995 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu tarih itibariyle Kültür Bakanlığı'nca inşasına devam edilen müze, sergi düzeni tamamlandıktan sonra, 21 Haziran 2003 tarihinde ziyarete açılmıştır. Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde, Daskyleion Kazısı, Kyzikos Antik Kenti ve civarından gelen eserler sergilenmektedir.ŞEYTAN Sofrası kadar ünü tüm dünyayı sarmasa da büyüleyici manzarasıyla gün batımının keyfini çıkarabileceğiniz diğer bir gezi noktası da Cennet Tepesi. Ayvalık'ın Armutçuk bölgesinde yer alıyor. Birkaç yıl içerisinde belediye başkanı tarafından düzenlenen ve mesire alanına dönüştürülen tepe şimdi eşsiz manzara eşliğinde çayını yudumlamak isteyenler için parmakla gösterilen yerlerden biri.Türkeli Köyü, Manastır mevkiinde yer alan tarihi Hagios Georgos Manastırı, 1628 yılında yapıldığı bilinen koruma altındaki bir tarihi eser. Adanın en eski yerleşim yerleri alan Yiğitler, Türkeli ve Manastır mevkilerinden yürüme mesafesinde yer alan manastırın Rum ve Bizans mimarilerinden etkilendiği kesin. Gezi rotanıza mutlaka ekleyin. Özel bir tarihi alan olan Manastır, Avşa merkezine 2 kilometre mesafede, Manastır Koyu'nun hemen üst kısmında yer almaktadır.Balıkesir'e geldiyseniz Yedi Şehitler Anıtı'na mutlaka gidin. Anıt, Gömeç ilçesinin denize eğik bir sırtı üzerinde konumlanan Karaağaç Köyü'nde hakim bir tepede yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Yunan gemilerinden açılan ateşle şehit düşen Türk askerleri bu bölgeye defnedilmiştir. Günümüzde halen itinayla korunmaya devam eden Yedi Şehitler Anıtı, yerli turistler tarafından dua etmek amacıyla sıklıkla ziyaret edilmektedir. Balıkesir'in yakın tarihini yansıtan önemli bir anıttır.Balıkesir'in Gönen ilçesinde yer alan Gönen Mozaik ve Açık Hava Müzesi, Gönen Termal Tesisleri'nin hemen yanında, üstü örtülü bir alanda yer alıyor. Müzede; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi taş eserler ve mozaik parçalar teşhir ediliyor. Balıkesir'de tarihi bir keşif için muazzam bir durak olan Gönen Mozaik ve Açık Hava Müzesi'ni mutlaka yakından görmelisiniz.Ayvalık'ın ilk kilisesi olan Taksiyarhis'in, üç ayrı dönemi olduğu tahmin ediliyor. 15. yüzyıldan itibaren sanatçılar ve mimarlar kilisenin restorasyonuna katkı vermiş ve gelişimini sağlamıştır. Dikkat çeken eserler arasında Hz. İsa'nın hayat hikayesini anlatan mermer önemlidir.