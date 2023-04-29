Felsefik düşünmenin yolunu açan kitaplar

Felsefenin Kısa Tarihi - Nigel Warburton: Felsefe ve felsefe tarihi üzerine yazdığı kitaplarla okurların beğenisini kazanan Nigel Warburton, Felsefenin Kısa Tarihi kitabında Batı felsefesi filozoflarını konu almıştır. Akıcı ve anlaşılır bir dille kaleme alınan eser, Sokrates'ten Marx'a, Aristoteles'ten Wittgenstein'a kadar Batı felsefesine damga vurmuş düşünürlerin hayatlarını ve düşüncelerini kronolojik bir şekilde ele almıştır. Benliğin doğası, tanrının varlığı, görünüş ve gerçek, hem birey hem de toplumun bir parçası olarak nasıl yaşamamız gerektiği gibi felsefenin ana konularına odaklanan Felsefenin Kısa Tarihi kitabı, 2000 yıllık Batı felsefesini ana hatlarıyla okurlarına sunuyor.



Sofie'nin Dünyası - Jostein Gaarder: Yayımlandığı günden itibaren felsefe alanında dersler vermeye devam eden Sofie'nin Dünyası kitabı, şüphesiz felsefe alanının en sevilen kitaplarından biridir. Okurlarını kim oldukları, var oluşları, neden ve nasıl yaşadıkları konularında sorgulamaya iten Sofie'nin Dünyası kitabı, başlangıcından günümüze kadar felsefe tarihini akıcı bir şekilde aktarıyor. Felsefeyle tanışmaya Gaarder'ın bu sürükleyici romanından başlayabilirsiniz.



Platon-Devlet: Platon'un siyaset felsefesini anlattığı ve ideal devlet tasarımını özetlediği bu eseri, ünlü düşünürün olgun çağlarında kaleme aldığı bir eser olarak da dikkat çekiyor.



Felsefe Aracılığıyla Düşünme - Chris Horner - Emrys Westacott: Daha önce felsefe alanına dair hiçbir kitap bitirmediyseniz ve felsefeye yeni yeni ilgi duymaya başladıysanız, Felsefe Aracılığıyla Düşünme kitabı çok iyi bir başlangıç olabilir. Oldukça akıcı ve anlaşılır bir dilde kaleme alınmış eser, pek çok felsefi yaklaşımı düşünce deneyleri ve problemlerle açıklıyor. Kitabın en önemli özelliklerinden biri de, analitik felsefe ve kıta felsefesi geleneklerinden söz etmesidir. Okuru felsefe tarihi içerisinde boğmayan eser; bilim felsefesi, siyaset felsefesi, din felsefesi, sanat felsefesi gibi alanları tarihsel ve çağdaş örneklerle ele almıştır.



Aristoteles-Metafizik: Metafizik, bir metafizik kitabı değil. Zira Aristoteles'in "İlk Felsefe" adını verdiği bu eseri, metinleri derleyerek kitap haline gelmesini ve belki de bize ulaşmasını sağlayan kişiler tarafından Metafizik adını almış. Aristoteles'in Fizik'ten sonraki bu ikinci kitabı "fizikten öte" yani "metafizik" anlamını taşıyan iyi bir başlangıç eseri.



Hume-İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma: Aklı, yaşamın ve anlamın temellendirilmesinde kullanan çağının rasyonalistlerinden biri olan filozof Hume'un İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, akıl üzerine okumalar yapmayı sevenlerin kütüphanesinde olması gereken bir metin.



Hegel-Tinin Görüngübilimi: Pek çok insan - ki bu insanlar arasında felsefeciler de var - Hegel'i anlamak ve yorumlamak da zorlanmaktadır. Belki de bu nedenle felsefe tarihi boyunca kendinden sonra gelen filozofların çoğunun mutlaka bir Hegel eleştirisi bulunmaktadır.



Heidegger-Varlık ve Zaman: Onunla birlikte 20. yüzyıl felsefesi de başlamıştır diyebiliriz artık. Zira Heidegger'in başyapıtı olan Varlık ve Zaman, tam da varoluşçuluk damarının atmaya başladığı varlığı zaman ve mekan düzleminde değerlendiren bir eser.



Felsefe Kitabı - Kolektif: Ağır olmayan ancak pek çok filozofu bir araya getirmiş felsefe başlangıç kitabı arayışındaysanız, Felsefe Kitabı çok iyi bir seçenek. Hint felsefesinden İslam felsefesine, bilim felsefesinden zihin felsefesine kadar neredeyse tüm düşünürlere yer veren kitap, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış ve felsefeye yeni başlayanlardan felsefe tutkunlarına kadar geniş bir okur kitlesine hitap etmeyi amaçlamıştır.



Deliliğe Övgü - Desiderius Erasmus: Avrupa Rönesansı'nın önde gelen hümanist yazarlarından olan Erasmus'un kaleme aldığı Deliliğe Övgü kitabı, olağanüstü bir hiciv örneğidir. Ancak bu kitaba konu olan delilik, elbette bizim bildiğimiz sıradan delilik değildir. Erasmus'un felsefi düşünceleriyle yergi ve yargı içeren eser, yazılışının üzerinden beş yüz yıl geçmesine rağmen güncelliğini yitirmeyen bir klasiktir.



Bulantı - Jean Paul Sartre: Yirminci yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Sartre, kaleme aldığı Bulantı kitabında kendi varoluşçuluk düşüncesinin temellerini atmıştır. Roquentin'in yaşadığı varoluşsal bunalımı konu alan yapıt, bir yandan da dönemin kültürüne, sosyal yapısına, toplumuna ve sanatına ışık tutuyor. Günlük biçiminde yazılan kitap, Roquentin'in dünyaya duyduğu tiksintiyi anlatıyor ancak bu tiksinti sadece dış dünyaya karşı değil, aynı zamanda kendi bedenine de yöneliktir.



Schopenhauer-İsteme ve Tasarım Olarak Dünya: Mutlaka okunması gereken bir filozof varsa o da Schopenhauer'dur. Bu nedenle kütüphanenizde yerini alsa iyi olur. Felsefe okumalarında elinizin altında duracak, arada açıp karıştırmanız gerekecek bir eser olan İsteme ve Tasarım Olarak Dünya dil olarak da anlaşılır.



Marx-1844 El Yazmaları: Onu hep Kapital eseriyle adı geçen bir ekonomist olarak bildik, okuduk. O belki de arkadaşı ve kendinden sonra eserlerini derleyeni Engels nedeniyle hep ekonomist tarafı ön plana çıkan bir filozof oldu. Oysa Karl Marx bir siyaset filozofuydu ve 1844 El Yazmaları gibi güçlü başka bir eseri de vardı.



Descartes-Meditasyonlar: İlk varoluşçulardan biri olan Fransız filozof Rene Decartes'ı "Düşünüyorum öyleyse varım" önermesinden hemen anımsayacaksınız. Meditasyonlar eseri Fransız düşünürün "Yöntem Üzerine Düşünmeler" eseri gibi değerli bir kitap olarak biliniyor.



Augustinus-İtiraflar: Üçüncü sırada kronolojiye uygun olarak birçok alıntının ve ileride de başka filozoflara alıntı kaynağı olacak bir eser var. İtiraflar, felsefe tarihini anlamak için okunması gereken bir yapıt diyebiliriz.



Leibniz-Monadoloji: Çağının dehalarından biri olan matematikçi ve filozof Leibniz, "monad" kavramının da bulucusu ve savunucusudur. Monadoloji, tam da bu kavramın ne olduğunu anlatan bir eser olarak okunmaya değer.



Spinoza-Etika: Mutlaka okunması gereken eserler arasında felsefenin yapıtaşı eserlerinden biri de Spinoza'nın Etika adlı kitabıdır. Spinoza ile tanışıklık kurmak için de son derece ideal.



Schopenhauer-İsteme ve Tasarım Olarak Dünya: Mutlaka okunması gereken bir filozof varsa o da Schopenhauer'dur. Bu nedenle kütüphanenizde yerini alsa iyi olur. Felsefe okumalarında elinizin altında duracak, arada açıp karıştırmanız gerekecek bir eser olan İsteme ve Tasarım Olarak Dünya dil olarak da anlaşılır.



Nietzsche-Ahlakın Soykütüğü Üzerine: El yordamı ile felsefe okuması yapmak isteyenler ilk olarak gidip Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabını almakta olsa da Nietzsche'nin Ahlakın Soykütüğü Üzerine eseri onun etik kavramını ortaya koyan bir eser olarak çok değerlidir.



Sartre-Varlık ve Hiçlik: Varoluşçuluk Alman filozofların elinden çıksa da Fransız filozoflarının bu konudaki düşünce emeği yadsınamaz. Adından da anlaşılacağı üzerine Alman filozof Heidegger'in felsefesinden son derece etkilenen Fransız filozof Sarte, başyapıtı Varlık ve Hiçlik'te kendi varoluşçu felsefesini ortaya koyar. Bu eser okunmadan geçilemeyecek kadar belirleyicidir.



Wittgenstein-Felsefi Soruşturmalar: Filozoflar sadece birbirlerini eleştirmezler. Kendi kendilerini de eleştirirler. Wittgenstein de böyle bir filozof işte. Felsefi Soruşturmalar kitabında Wittgenstein tam da bunu yaparak önceki metinlerinden hareketle itiraflar, özeleştiriler, yan adımlar, geri adımlar, düzeltmeler, öteye geçmelerle dolu bir okuma sunar.



Foucault- Hapishanenin Doğuşu: Fransız filozof Michel Foucault da bir post-yapısalcıdır. Dile önem verir ve edebiyat, sinema, tiyatro ve benzeri metinlerle felsefeyi bütüncül olarak ele alan bir anlayışa sahiptir. Hakkında okumalar yapmak, eserlerini değerlendirmek bu bakımdan önemlidir.



Derrida- Gramatoloji: Felsefe tarihi ilerliyor. Her yeni gelen filozof öncekilerin taşlarının üzerine taş ekliyor. İlham alsa da, itirazlarda bulunsa da her şey felsefeyi ilerleterek düşünceyi yüceltmek... Artık 20. yüzyılın ikinci bölümüne gelinir ve sahneye post-yapısalcılar çıkar. Bunlardan biri de Derrida'dır. Oldukça ilginç bir metin olan Gramatoloji bu bakımdan da önemlidir. Ama biraz ağır bir dili vardır.

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