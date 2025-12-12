Türkmenistan’da kritik zirve! Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti. Gözler Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmedeydi…
Başkan Erdoğan, ilk olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile Putin de görüştü.
Kritik zirveden ilk görüntüler...
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.
Görüşmede bölgesel/küresel gelişmeler ile birlikte ekonomik işbirliği masaya yatırıldı. Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de barış adımları ele alındı.
Kritik zirveden ilk görüntüler...
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.
Görüşmede bölgesel/küresel gelişmeler ile birlikte ekonomik işbirliği masaya yatırıldı. Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de barış adımları ele alındı.
'TÜRKİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞEBİLİR'
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin mümkün olduğunda gerçekleşeceğini, iki liderlerin "iletişim eksikliği yaşamadığını" söyledi.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu" dedi.