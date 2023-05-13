Dermatoloji uzmanı Dr. Ecem Cantürk Nazlı’dan renkli açılıs

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve Şanlıurfa'daki mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2022 Kasım ayında İzmir'e gelerek faaliyetine devam eden Uzm. Dr. Ecem Cantürk Nazlı, Alsancak 1. Kordon'daki kliniğinin açılışı bir nedeniyle kokteyl düzenledi.

Estetik ve kozmetik dermatolojik uygulamalar konusunda deneyimli olan Dr. Nazlı, dermatolojik hastalıkların tanısı ve tedavisini sağlarken geniş endikasyona sahip enerji bazlı cihazlarla da hastaların çoğu ihtiyacına yönelik hizmetler sunabildiklerini söyledi.

"MEYDAN OKU"

Kendilerine en çok akne problemi yaşayan kişilerin geldiğini ve buna bağlı olarak sonrasında yüzlerde kalan izlerle ilgili sorunları çözdüklerini belirten uzman doktor, medikal cilt bakımları, botoks, dolgu ameliyatsız yüz germe yöntemleri, ip askıyla yüz germe gibi cerrahi işlem gerektirmeyen gençleşme uygulamalarının yanı sıra Çatlak tedavileri ve selülit mezoterapileri yaptıklarını da söyledi.

Geniş bir cihaz yelpazesi bulunan ve "Güzelliğinle Meydan Oku" sloganıyla hizmet veren merkez, konuklarını pazar hariç haftanın 6 günü 10.00-19.00 saatleri arasında ağırlıyor. Süslemeleri ve ikramlıkları Narvien Wedding tarafından hazırlanan açılış kokteylinde, davetlilere keman ve viyola dinletisi de sunuldu.