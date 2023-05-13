Yaza bir adım kala bahara doyuran rota

Soğuk, sıcak, yağmur, fırtına derken dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Avrupa'nın en batı ucu İspanya, Mart ayından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla boğuşurken bizler henüz tam anlamıyla baharla tanışamadık bile... Tüm dünyada mevsimler ortalama bir ay ileriye kaydı.Takvim olarak yaza yaklaşsak da henüz bahar rotalarını gezemedik. Biz de sizin için bahar rotalarını derledik.



ABANT

Bolu Abant, ilkbaharda tam bir efsane... Doğanın tekrar doğuşu adeta Abant'ta görsel şölene dönüşüyor. İlkbaharın en güzel, en doyumsuz rotalarından biri olan Abant, sadece baharda değil aslında dört mevsim boyunca sunduğu güzelliklerle ziyaretçilerini büyülüyor. Tertemiz bir göl eşliğinde bol oksijenli dağ havası almak isteyenler için Abant eşsiz bir rota. Abant, Bolu'nun yaklaşık 35 km güneybatısında yer alıyor. Huzur içinde, doğayla baş başa kalmak istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Abant Gölü'nün çevresinde yürüyüş yapabilir, bisikletle turlayabilir ya da fayton gezisi yapabilirsiniz. Muhteşem manzarası eşliğinde göl üzerinde yapacağınız sandal gezisi de keyfinize keyif katacaktır.



YEDİGÖLLER

Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Yedigöller, ilkbaharı yaşamak için adeta biçilmiş kaftan. Yedigöller, isminden de anlaşıldığı üzere İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Deringöl, Seringöl, Kurugöl ve Büyükgöl'ün bulunduğu bir bölge. Bu göller arasında doğa yürüyüşü yapmak ise Yedigöller'de yapılacak en güzel aktivitelerden biri. Baharda büyüleyici renklere bürünen köknar, meşe, ıhlamur, gürgen ağaçları arasında ruhunuzu biraz enerji depolayabilirsiniz. Yedigöller Milli Parkı içerisinde yer alan şelale, gülen kayalar, dilek çeşmesi ve Pisagor ağacını görmeyi ihmal etmeyin.



SAFRANBOLU

Karabük sınırları içinde bulunan Safranbolu, 1994 yılında Unesco Dünya Mirası

Listesi'nde yerini aldı. Yıllara meydan tarihi konakları, şirin sokakları, tarihi çarşısı ve 19. yüzyıl Türk toplum yaşantısının kültürünü yansıtan Safranbolu, kısa zaman içerisinde görülmesi gereken değerlerimizden biri. Safranbolu'nun müzeye dönüştürülmüş tarihi konakları, gizem kokan sokakları sizi büyüleyecek. Kendinizi zaman yolcuğunun içinde bulacaksınız. Gitmişken Safran çayından mutlaka için. Safranbolu lokumunu tadın.



BİRGİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan Birgi, yüzyıllık tarihi konakları, sahip olduğu kültürel birikimi ve görülmesi gereken tarihi yapıları ile sonbaharda ziyaret edebileceğiniz rotalardan biri olarak çıkıyor karşımıza. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Birgi Bozdağ'ın bol oksijenli havası ve güzelliği ile sizleri büyüleyecek. ÇEKÜL Vakfı'nın kentlerin kültürlerini koruyarak yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü "7 Bölge 7 Kent" projesi kapsamında bulunan Birgi, kendine has mimarisi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Çakırağa konağı ve kent içindeki tarih yapılar ise mutlaka görülmesi gereken mekanlar.



TİRİLYE

Bursa'nın bakir kalmayı başarabilmiş nadide yerlerinden biri olan Tirilye, Marmara Bölgesi'nin en gözde rotalarından. Sonbaharda oldukça keyifli bir gezi vaad eden Tirilye'de, doğa ve tarihin tadını doyasıya çıkaracağınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Tirilye'nin tarihi evleri arasında kaybolurken bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. Bu ilkbahar tercihinizi Tirilye'den yana kullanacaksanız, Taş Mektep'i mutlaka görmeyi ve Çamlı Kahve'de asırlık çınar ağaçlarının bir kahve içmeyi sakın ihmal etmeyin.



SİNOP

Yakın bir zamana kadar Sinop, yaz aylarında tercih ediliyordu. Ancak tarihi ve doğal güzellikleri öyle bir nam yaptı ki,

dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırlayan şehirlerimizden biri haline geldi. Sinop şüphesiz ilkbaharda da çok güzel. Türkiye'nin tek fiyort oluşumu olan Hamsilos Koyu, bu mevsimde yerini doğa yürüyüşçülerine bırakıyor. Erfelek Şelaleleri eşsiz bir şekilde çağlarken, İnceburun Feneri selam veriyor Karadeniz'in hırçın dalgalarına. Tarihi Sinop Cezaevi ve Sinop Kalesi'nde şehrin tarihi izlerinin peşini sürebilirsiniz. Sizi Sinop'ta asla pişman olmayacağınız güzel bir ilkbahar bekliyor. Mantısının tadına ise mutlaka bakın.



UZUNGÖL

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biridir. İlkbaharda ziyaretçilerini müthiş doğal güzelliklere buluşturan Uzungöl, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunuyor. Özellikle doğa aktiviteleri ve büyüleyici göl manzarasıyla ön plana çıkan bu güzel beldede Haldizen Yaylası size ilkbaharın tüm güzelliklerini size yaşatıyor. Göl kenarında doğa yürüyüşü yapabilir, Uzungöl'ün kalan güzelliklerini eğlenceli bir şekilde keşfedebilirsiniz.



KAPADOKYA

Kapadokya'da ilkbahar kesinlikle farklı yaşanır. İç Anadolu Bölgesi'nde, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri'nin bazı bölümlerini kapsayan Kapadokya, kültürel ve tarihi zenginliklerin buluştuğu bir yer. İlkbaharda ziyaretçilerini büyüleyici görüntülerle buluşturan Kapadokya'da, peri bacaları ve balon turu olmazsa olmazlardan.



ÇEŞME

İzmir'in incisi Çeşme her mevsim bir başka güzel... İlkbaharın coşkulu tonlarını Çeşme sokaklarında yaşamaya ne dersiniz? Çeşme'de doğal ve kültürel zenginliklere müthiş bir tarih portalı da eşlik ediyor. Sakız ağaçlarının kokusu ile zeytin ağaçlarının kokusunun birbirine karıştığı Çeşme eminiz baharda size çok cazip gelecek.



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