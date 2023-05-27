Lidya’nın nazlı güzeli Nazilli

Tarihi geçmişi yüzyıllarca öncesine dayanan Nazilli, 150 bini aşan nüfusu, Ege'ye özgü sımsıcak insanları, doğal ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Nazilli'nin adının nereden geldiği tam bilinmemekle birlikte, "Naz" kelimesi ile bir ilişkisi olduğu zannediliyor. Nazilli, nazlı bir güzeli andırıyor dersek asla yalan olmaz. Nazilli'nin tarihi Lidyalıların kurmuş olduğu antik kent Mas Tavra'ya uzanmaktadır. Bu kent Hierapolis, Tripolis, Mas Tavra, Nysa, Tralleis, Magnesia ve Efes kentlerinden geçen ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Kent daha sonraları Pers kralı Kyrus'un Lidya kralı Kroisos'u yenmesinin ardından Perslerin hükümdarlığı altına girdi. Ardından 'Büyük İskender' burayı ele geçirdi. O günlerden günümüze dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bölge 1390'da Osmanlı'ya geçti. Ankara Savaşı'nın ardından bölgede hüküm süren Timur'un hakimiyetine ise 2. Murat son verdi. Nazilli, İzmir'e 161, Aydın'a 46, Denizli'ye ise 81 kilometre uzaklıktadır. Aydın'ın diğer ilçelerine göre oldukça fazla nüfusa sahip olduğu için önemli bir tarım ve ticaret merkezidir. Bu güzel kenti gelin birlikte gezelim...Bozkurt köyüne 1 kilometre uzaklıktadır. Günümüzde diğer antik kentlere göre küçük bir antik yerleşim olarak değerlendirilmektedir. Mastaura Antik Kenti'nin farklı dönemlerde farklı uygarlıklar tarafından kullandığı bilinmektedir. Uzun yıllar boyunca izleri günümüze kadar ulaşmıştır. Tiyatro ve nekropol bölümü dikkat çekicidir.İstasyon Meydanı'nda gar karşısındaki eski Ankara Palas Oteli olarak bilinen bina müze olarak hizmet vermektedir. Yörenin ünlü efeleinrden Demirci Mehmet Efe tarafından yaptırılmıştır. "Anayurt Oteli" filminin çekildiği bina, restore işleminin ardından görkemli bir tarihi yapı haline gelmiştir.Nazilli pidesi yöre mutfağının en ünlü yemeğidir. Ünü yurt dışına taşmıştır. Karışık, kaşarlı, peynirli, kıymalı, yumurtalı, peynirli, tavuklu, otlu ve tahinli olarak tercih edilebilmektedir. Eğer ziyaretinizi yaz mevsiminde gerçekleştiriyorsanız buz ve şerbetle yapılan kar helvasının tadına mutlaka bakın. Yörenin mis kokulu inciri ise hem şifa hem de enerji kaynağı.Antik Kent aslında Sultanhisar ilçesi sınırlarında yer alıyor. Ancak Nazilli'ye uzaklığı sadece 15 dakikadır. Zeytin ağaçları ve doğal güzellikleri arasına kurulmuş önemli ticaret ve ulaşım yolu üzerinde yer almaktadır. Görkemli tiyatrosu yaklaşık 12-13 bin kişiliktir. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan nadide eserler Aydın Müzesi'nde sergilenmektedir. Kentin, tiyatro, kütüphane, yaşlılar meclisi ve sütunlu caddesi bugün bile tüm ihtişamını korumaktadır.Altıntaş Mahallesi'nde yer alan Dokuzun Hamamı, Osmanlı Dönemi'nden günümüze kadar gelebilen tek hamam olarak biliniyor. Türk hamamı olarak uzun yıllar hizmet vermiş ve ilçenin kültür ve taşınmaz varlıkları listesine girmiştir.Nazilli'nin adeta kalbinin attığı yerdir. Ne ararsanız bulabileceğiniz meşhur çarşı ilçenin sembolü niteliğindedir. Güler yüzlü esnafların karşıladığı dükkanlarda uygun fiyatları ile hem alışverişinizi yapabilir hem de mütevazi lokanta veya kafelerinde yorgunluk atabilirsiniz.Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Dereağzı Şelalesi, mutlaka gezilip görülmesi gereken doğal güzellikler arasında bulunuyor. Her mevsim farklı bir güzellik sunan şelale alanı doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Şelale alanı, doğal piknik ve mesire alanı olarak kullanılıyor.Nazilli'nin yaklaşık 15 kilometre güneyinde, Arpaz köyünde bulunmaktadır. Arpaz ailesinin konağı olan bina, ilçenin önemli tarihi yapıları arasında gösterilmektedir. Nadide ahşap işçiliği, tavanlarında yer alan çarkıfelek motifleri 19. Yüzyıl mimarisini yansıtıyor. Konağın erzak dolaplarını ise mutlaka görmenizi öneririz. 19. yüzyıla ait mimari özellikleri içerisinde barındıran yapının en önemli parçalarından birisi 'Arpaz Kalesi'dir'. Kale, bazı yazılı kaynaklarda 'Arpaz Kulesi' olarak yer almaktadır. Kule, Meşrutiyet Dönemi'ne kadar zindan olarak kullanılmıştır. Kale o günkü koşullarda korunma ve savunma amacı ile yapılmıştır. Arpaz Kalesi ve Beyler Konağı karşılıklı iki önemli yapıdır.Nazilli'ye karayolu ile pek çokşekilde ulaşabileceğiniz gibi Basmane- Aydın Demiryolu hattı ileİzmir'den de rahatlıkla ulaşabilirsiniz.Tren Basmane Tren Garı ve Nazilli Trenİstasyonu arasında 175 kilometrelik biryol gitmektedir. Bu hat ilk olarak 1882'dekullanılmaya başlanmıştır. Hem tarihihem kültürel özellikleri ile ön plana çıkanilçeye her sene binlerce yerli ve yabancıturist gelmektedir. Zengin konaklamatesisleri mevcuttur. Her bütçeyeuygun beş yıldızlı otellerden,pansiyona ve apart otellerekadar pek çok seçenekbulunmaktadır.