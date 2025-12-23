Haberler Aydın Aydın'da 2 aylık eşini boğazını keserek öldürmüştü! Cani koca yeniden serbest bırakıldı Aydın'da 2 aylık eşini boğazını keserek öldürmüştü! Cani koca yeniden serbest bırakıldı Son dakika haberleri.. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2022 yılında 2 aylık eşini boğazını keserek öldüren ve 'akli dengesi yerinde değil' diyerek serbest bırakılan Mustafa A. tepkiler sonrası yeniden tedaviye alınmıştı. Yaklaşık 1,5 ay tedavi gören cani koca yeniden serbest bırakıldı. İHA









Olay, 31 Ağustos 2022'de Aydın'ın Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla A. (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi.