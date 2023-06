Her mevsim başka güzel Milas

Muğla'nın incisi konumundaki Milas muhteşem doğası, zengin tarihi ve eşsiz denizi ile her mevsim cazibe merkezi olmayı başarıyor. 140 bini aşkın nüfusu ve dost canlısı insanları ile tipik bir Ege kenti olan Milas, Bodrum ve Fethiye'den sonra Muğla'nın en büyük üçüncü ilçesidir. Türkiye'nin popüler turizm merkezlerinden biri olarak her yıl, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bugüne dek sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış bu muhteşem kentin gezip görülecek başlıca yerlerini Yeni Asır okuyucuları için derledik. Gelin bu muhteşem kenti birlikte keşfedelim.Milas Müzesi'nde, arkeolojik kazı çalışmaları sonucu elde edilen buluntular sergileniyor. Müze 1987 yılından beri ziyarete açık. Oldukça köklü bir açık hava müzesi olan Milas Müzesi yaklaşık1 buçuk dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. Bünyesindeki tüm eserler kronolojik sıraya göre dizilmiştir. Cam vitrinler içerisinde bulunan eserleri yakında görebilir, buluntular hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.İzmir'e yaklaşık 192 km uzaklıktaki Milas'a ulaşım son derece kolay. Otomobilinizle 2 saati bulan keyifli bir yolculuk sizi bekliyor. Bunun yanında İzmir'den sık aralıklarla kalkan otobüsler farklı bir seçenek. Konaklama imkanları ise oldukça geniş. 2 yıldızdan başlayan seçenekler her bütçeye uygun.Bizans döneminin en önemli merkezlerinden biridir. Tarihe meraklıysanız, İassos Açık Hava Müzesi'ni gezmenizi ve Bronz Çağı dönemine ait eserleri incelemenizi öneriyoruz. Balıkpazarı Açık Hava Müzesi, Milas'ın Kıyıkışlacık köyünde bulunuyor. Muğla'ya 92 km, Milas'a ise 28 km uzaklıktadır. Eğer Milas'a yolunuz düşerse İassos Açık Hava Müzesi'ni mutlaka ziyaret edin.Bafa Gölü Milli Parkı, yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen noktalardan biridir. Yaklaşık, 7 bin hektar alan üzerine kurulmuş olan park içerisinde kuş sesleriyle beraber huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Bitki çeşitliliğinin fazla olduğu alanın içinde zeytinlikler ve çam ormanları bulunmaktadır. Derinliği 25 metre olan parkın içerisinde gezerken Herakleia Antik Kenti'ni de görebilirsiniz. 2 bin yıllık geçmişi olan Bafa Gölü'nü dilediğiniz zaman ziyaret edebilir, keyifle vakit geçirme şansını yakalayabilirsiniz.Milas'a bağlı, Çökertme'de yer almaktadır. Yemyeşil tabiatı ve masmavi sularıyla gören herkeste hayranlık uyandıran Çökertme Koyu, Milas'ın gezilecek yerleri arasında mutlaka yerini almalı. Muğla'nın 88 kilometre batısında, Milas ilçe merkezinin ise 50 kilometre güneybatısında bulunan koy cennetten bir köşeyi andırıyor. Son zamanlarda oldukça popülerleşen koy, temiz denizi ve ince kumlarıyla hem yerli hem de yabancı turistler tarafından tercih edilen yerlerden biri.Her mevsim ayrı güzel olan Milas'ı özellikle yaz aylarında ziyaret ediyorsanız Şeytan Yalısı'nı kesinlikle görün. Cennet gibi görüntüsüne zıt bir ismi olsa da incecik kumları ve tertemiz havasıyla sizi kendine hayran bırakacağına eminiz. Şehrin gürültüsünden uzak, ağaçların gölgesi altında uzanıp sadece dalga seslerini duyabileceğiniz Şeytan Yalısı favorileriniz arasında yer alacak.Hamza Bey Çayı'nın kenarına kurulmuş olan Uyku Vadisi, kuş ve su sesleri içerisinde güzel bir gün geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez ziyaret noktalarından biri. Uyku vadisinde zaman bilincinizi yitirebilir kendinizi bambaşka bir ortamda hissedebilirsiniz. Doğa'yı dinlemek ve stres atmak için bizce bundan daha uygun bir yer olamaz. Görülecek yerler listenize mutlaka ekleyin. Vadi içerisinde, çadırlı kamp alanı, restoran, kafe, bungalov tarzında oda imkanları mevcut.Güvercinlik Tabiat Parkı, palmiyelerden kızılçam ağaçlarına doğru değişen harika bir ormana sahip. Dolayısıyla burası, tabiatıyla dinlenebileceğiniz; deniziyle ise eğlenebileceğiniz bir turizm cenneti.Güvercinlik Tabiat Parkı'nda, seyir terası, iskele ve kır kahvesi gibi vakit geçirebileceğiniz alanlar bulunuyor. Ayrıca son dönemlerde yapılan arkeolojik çalışmalarda tarihi kalıntılar bulunmuş ve birinci derece SİT Alanı ilan edilmiştir.Milas'ın plajları arasında en ünlülerinden. Ören Plajı, yumuşacık kumu ve sığ deniziyle görenleri kendine hayran bırakan güzellikte. Plajın serin sularının keyfini çıkartmak için acele etmenizi tavsiye ediyoruz.Gökçeler Köyü'nde, birbirinden güzel doğa güzellikleriyle karşı karşıya kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Gökçeler Kanyonu köye gider gitmez ziyaret etmeniz gereken önemli noktalardan biri. Diğer yandan köy içerisinde yer alan sevimli restoran ve kafelerde Milas'ın birbirinden güzel yöresel yemeklerini tadabilirsiniz.Milas'ta keşfedilmeyi bekleyen doğa harikalarından biri olan Arap Yutan, Sarıçay mevkiinde yer alıyor. Yemyeşil bir vadiden ve vadinin ortasında oluşmuş göletten oluşan Arap Yutan, bölge sakinlerinin çok eski zamanlardan beri, gerek piknik gerekse yüzmek için sıklıkla ziyaret ettikleri bir yer. Ne yazık ki yıllar önce bir kişi vadideki suda boğulduğu için söz konusu bölgeye Arap Yutan adı verilmiş. Arap Yutan, buz gibi suyu, yemyeşil bitki örtüsü ve tertemiz havasıyla adata saklı cennet. Vadide, doğa yürüyüşünden, yüzmeye, piknikten kampa, trekkingden, fotoğrafçılığa kadar pekçok aktivite gerçekleştirilebiliyor.Gölkaya Köyü'nde bulunan Yediler Manastırı, Milas'ın görülmesi gereken eski yapıları arasında yer almaktadır. M.S 7. yüzyılda yapılmış olan manastırda Hz. İsa ve 12 Havarilerin resmedildiği görkemli freskler bulunmaktadır. Aradan yıllar geçmesine rağmen ihtişamını koruyan bu manastırı yakından görmenizi ve bulunduğu noktadan muhteşem Bafa Gölü manzarasını mutlaka izleyin.Gökçeler Kanyonu'nda, onlarca mağara keşfedilmiştir. Bu mağaraların en ünlüsü ise şüphesiz İncirliin Mağarası'dır. Mağaralarda bulunan kalıntılardan yola çıkılarak, bölgede neolitik çağdan yakın zamana kadar insan yaşamının olduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla Gökçeler Kanyonu, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi bir zenginliği de sahip. İncirliin Mağarası, Manastır Dağı'nın Gökçeler Kanyonu'na bakan kuzey yamacında bululuyor. 350 metre uzunluğa sahip olan İncirliin Mağarası'nın yalnızca 150 metresi gezilebiliyor. Mağara içerisinde dev sarkıt, dikit, sütun ve damlataş havuzları bulunuyor.