2023’ün gelinleri bohem tarzı seviyor

Yaz mevsiminin diğer adı da düğün sezonu! Çiftler evlenmek için özellikle yazı tercih ediyor. Düğünlerin olmazsa olmazı ise gelinlikler. Evlenmenin modası da her gün değişiyor. Genç kızların özel koleksiyonlara yönelmesiyle gelinlik tasarımcıları da farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan gelinlik defilelerine ilgi ise çok fazla. 2023 yılının gelinlik koleksiyonlarını ve en çok beğenilen modellerini Modacı Hulusi Tecer ve Maxra Govana Bridal sahibi Uğur Altmışkara anlattı.

ARTIK AĞIR GELİYOR

Gelinlikler, düğün zamanlarında en dikkat çeken unsurdur. Bu sebeple de gelinliğinden ayakkabısına ve hatta tacına kadar her şeyin çok ince bir şekilde düşünülmesi gerekir. Geçmişten günümüze gelinlik modellerindeki değişimleri değerlendiren ünlü Modacı Hulusi Tecer, "Kızlarımız artık eskisi gibi kabarık gelinlikler tercih etmiyor, onları ağırlık olarak görüyorlar. Bu konuda da haklılar. Önceden sadece kış düğünleri vardı şimdi ise yaz ve kır düğünleri var. Doğal olarak düğünün yapılacağı yer de oldukça önemli. Artık bir süredir Helen, Bohem ve Romantik Helen tarzları moda. Zayıf gelinler bohemtarzı tercih ederken biraz daha kilolu gelinler romantik bohem tarza yöneliyor. İçi ipek saten, dışında ipek tüller tercih edilirken dantel süslemeler artık çok fazla istenmiyor. Onun dışında 3 boyutlu papatyalar, çiçek motifleri rağbet görüyor. Bunun yanı sıra while yaka, tavşan yaka çok fazla tercih ediliyor. Straplez isteyenler de oluyor ama onlar zaten modası geçmeyen modeller... Sırt dekolteli gelinlikler de yine ilgi gören modeller arasında" dedi.

AKSESUAR UYUMU ÖNEMLİ

Gelinlik seçiminde modelin kişinin yüzüne ve vücuduna uygun olması gerektiğini ifade eden Uğur Altmışkara, saç, duvak gibi aksesuarların bütünlüğüne de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Asıl görevlerinin gelin adayını doğru yönlendirmek olduğunu belirterek, "Müşteriye uygun olan kalıbı bulmak önemli. Hatta onun ten rengine göre bile danteli şekillendirebiliyoruz. Atılan her adım aslında tamamlayıcı birer etken. Bunu da herkes yapmıyor. Biz bütün bunlara dikkat ediyoruz ve bu da müşterinin memnun ayrılmasına sebep oluyor. Gelinler her zaman böyle giyinmiyor doğal olarak doğru olanı bulmakta zorlanabiliyorlar. Ayakkabı, çiçek, gelinlik, duvak gibi malzemelerin tamamı uyumlu olmalı" dedi.