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Haberler Cumartesi Türk Barbieleri!

Türk Barbieleri!

Türk Barbieleri!

Barbie akımı da dünyayı etkisi altına aldı. Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşti "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu.

Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandırdı.

Dünyaca ünlü isimlerin Barbie konseptli kıyafetlerle boy göstermesinin ardından Türk ünlüler de bu akıma uydu.

Bülent Ersoy, Emel Sayın, İrem Derici, Merve Boluğur, Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Ömür Gedik gerek sahnelerde gerekse gerekse plajlarda Barbie konseptiyle yerlerini aldı.

'HER ZAMAN ÖNDEYİM'

Bülent Ersoy, alıp başını giden Barbie akımı hakkında yorumda bulundu. "Siz yokken ben vardım!" diyen Ersoy, Barbie akımını başlatanın kendisi olduğunu söyledi. Ersoy, paylaşımında "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim" notunu düştü.

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