Ege'nin incisi İzmir, sadece sahil şeridi ve yeşil alanlarıyla değil, şehri tepeden kucaklayan eşsiz manzara noktalarıyla da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Gün batımının kızıllığını izlemek, temiz havada kahvesini yudumlamak ve şehrin ışıklarını yukarıdan seyretmek isteyen İzmirliler için kentin dört bir yanında farklı seyir noktaları öne çıkıyor.
KADİFEKALE / KONAK
Antik çağlardan günümüze İzmir'in simgelerinden biri olan Kadifekale, kenti en geniş açıyla kucaklayan tarihi seyir noktalarının başında geliyor. İzmir Körfezi'ni, limanı ve şehrin tarihi dokusunu 360 derece izleme imkanı sunan kale çevresi, özellikle fotoğraf tutkunları ve kentin panoramik manzarasına tanıklık etmek isteyenler için eşsiz bir durak oluşturuyor.
BAYRAKLI SEYİR TERASI / BAYRAKLI
Körfezin tam karşısında konumlanan ve modern düzenlemesiyle dikkat çeken Bayraklı Seyir Terası, son dönemde İzmirlilerin en çok ilgi gösterdiği manzara durakları arasında yer alıyor. Ahşap yürüyüş platformları, dinlenme alanları ve kesintisiz körfez manzarasıyla öne çıkan teras, özellikle akşam saatlerinde şehrin ışıklarını izlemek isteyenlere huzurlu bir ortam sağlıyor.
BALÇOVA TELEFERİK TESİSLERİ / BALÇOVA
Çam ormanlarının üzerinden süzülerek zirveye ulaşan Balçova Teleferik Tesisleri, İzmir'i kuş bakışı izlemek isteyenlerin vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor. Baraj gölü ve körfez manzarasının birleştiği seyir terasları, temiz dağ havası eşliğinde şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ziyaretçilere keyifli bir hafta sonu alternatifi sunuyor.
KARŞIYAKA KENT ORMANI SEYİR NOKTALARI / KARŞIYAKA
Yamanlar eteklerinde yer alan ve geniş yürüyüş parkurlarıyla bilinen Karşıyaka Kent Ormanı, zirveye doğru çıkıldıkça sunduğu büyüleyici manzaralarla dikkat çekiyor. Doğayla iç içe vakit geçirirken aynı zamanda tüm İzmir Körfezi'ni tepeden izleme fırsatı sunan bu alan, hem spor yapmak hem de manzaranın tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor.