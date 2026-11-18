Ege'nin incisi İzmir, sadece sahil şeridi ve yeşil alanlarıyla değil, şehri tepeden kucaklayan eşsiz manzara noktalarıyla da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Gün batımının kızıllığını izlemek, temiz havada kahvesini yudumlamak ve şehrin ışıklarını yukarıdan seyretmek isteyen İzmirliler için kentin dört bir yanında farklı seyir noktaları öne çıkıyor.

KADİFEKALE / KONAK

Antik çağlardan günümüze İzmir'in simgelerinden biri olan Kadifekale, kenti en geniş açıyla kucaklayan tarihi seyir noktalarının başında geliyor. İzmir Körfezi'ni, limanı ve şehrin tarihi dokusunu 360 derece izleme imkanı sunan kale çevresi, özellikle fotoğraf tutkunları ve kentin panoramik manzarasına tanıklık etmek isteyenler için eşsiz bir durak oluşturuyor.