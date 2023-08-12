Nazilli’nin go-kart pisti egitimler için gün sayıyor

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nazilli yüzme havuzu bahçesinde yapılan go-kart pistinde eğitimler 2 hafta içerisinde başlayacak. 810 metre uzunluk ve 8 metre genişlikteki spor tesisinin, Ekim ayında yapılacak olan büyük bir açılış ile tam kapasite hizmete girmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde teslim edilen 12 kart aracının ardından 10'u profesyonel, 6'sı amatör kullanıcılar için olmak üzere toplam 16 kart aracının daha geleceği öğrenilirken, 6-12 yaş arası başlangıç eğitimleri için mini ve micro kategorilere göre 12 aracın hazır hale getirildiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan pistteki güvenlik kriterlerinin tamamlanmasının ardından, pistte Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun onayı alınarak Türkiye Şampiyonası'nın ilk yarışının yapılmasının da planlanıyor.

Başta engelli bireyler olmak üzere herkesin ulaşabileceği bir tesis haline gelecek olan pist, okul öncesi çocukların gelişiminde ve spor kültürünün onlarda kalıcı olmasına da önemli katkılar sağlayacak. Genç bireylerin sporla tanışabilmeleri ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil edebilmeleri adına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede en kısa sürede antrenman ve eğitimlerin açılması bekleniyor.