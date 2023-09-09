Yaz bitti, simdi sıra sonbahar konserlerinde

Yakıcı sıcakların sona ermeye başladığı, daha güzel havaların yaşanacağı sonbaharda, eğlence tam gaz devam ediyor. Müzik dünyasının sevilen isimleri, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermeye hazırlanıyor. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan konserlerin ilki 12 Eylül Salı akşamı Levent Yüksel ile başlayacak. Akşam 21.00'da başlayacak olan tüm konserler, güzel bahar akşamlarında İzmirli müzikseverlere renkli saatler yaşatacak.

KİMLER GELİYOR

12 Eylül Salı - Levent Yüksel

14 Eylül Perşembe - Candan Erçetin

19 Eylül Salı - Ferhat Göçer

20 Eylül Çarşamba - Buray

2 Ekim Pazartesi - Sertab Erener

3 Ekim Salı - Erol Evgin

7 Ekim Cumartesi - Ajda Pekkan

15 Ekim Pazar - Koray Avcı

16 Ekim Pazartesi - Sıla

17 Ekim Salı - Ayta Sözeri

22 Ekim Pazar - Kenan Doğulu