Kargının tasavvuf yolculuğu

Manisa'da yaşayan Cenk Toplar, 12 yaşında neyle tanıştı ve 30 yıldır da bu tutkusundan vazgeçmedi. Ney üfleyen Cenk Toplar, yapımını da öğrenerek kendini geliştirdi, kurslar açıp öğrencileri yetiştirdi. Manisa'daki tarihi Kurşunluhan'daki atölyesinde ney üreten Cenk Toplar, büyük bir sabırla işini sürdürüyor. Neyin mistik sesi de tarihi handa yankılanıyor.

SABIR İŞİN PÜF NOKTASI

Kargı kamışı özenle toplanıyor, kurutulup 3 yıl gibi bir süre bekletiyor. Kamışların kalitesi ve boğumu ustası için çok önemli, her kamıştan ney olmuyor. Sabır ise işin püf noktası. Kamışlar düzeltiliyor, ardından boyutlandırma yapılıyor ve delikler açılıyor. Akordu yapılıp baş paresi takılan neyler hazır hale geliyor.

30 YILI AŞKIN DOSTLUK

Ney ustası Cenk Toplar, "Neyle dostluğumuz 12 yaşlarında başladı. Mahallemizde bulunan bir abimiz ney üflüyordu, aynı zamanda ney yapımcısıydı. Onun yanında başladım ben, daha sonra tabi o ney de yaptığı için ney yapımını da ondan gördüm. Kamışı kestikten sonra yapım süreci uzun, 3 yıl beklemesi gerekiyor bir kamışın. Ondan sonra ancak yapıma hazır hale geliyor. Bir kamışı neye dönüştürmek baş paresi ve parazvaneleri hazırsa birkaç saatimizi alıyor. Ama tabi o kamışın hazır hale gelmesi 3 yıl kuruduktan sonra mümkün oluyor. Düzeltmesi başlı başına iş kamışı. Tam düzeltemezseniz içine soktuğumuz eyler düz olduğu için kamış yamuk olursa çatlatır, kırar. O yüzden kamışın düzgün olması çok önemli. Düzelttikten ve delikleri açtıktan sonra akort kısmı başlı başına bir iş. Onun için de kişinin iyi ney çalıyor olması gerekiyor. Yani insanlar ney yapmak istiyorsa çalıp üflemeyi de öğrenmeli" diye konuştu.

YURT DIŞINDAN İLGİ GÖRÜYOR

Ney ustası Cenk Toplar'ın yaptığı neyler hem yurt içinden hem de yurt dışından talep görüyor. Özellikle Avrupa ülkeleri, Amerika, Rusya ve Arap ülkelerinden ilgi var. Cenk Toplar, "İyi bir ney yapımının inceliklerini anlatan Cenk Toplar, "3 yıl beklemesi lazım, genelde yapımcılar bu bekleme süresini daha kısa tutuyor. Çünkü kamış yetişmiyor, ne bileyim istenilen çapta kamışlar bulunmadığı için 2 yıl durduktan sonra açabiliyorlar. Bu sefer ney, kişinin elinde tizleşme yapıyor. Onun olmaması için 3 yıl beklemesi şart. Mevlana'nın dediği gibi 'yanmayan kamış iyi ses vermez' diyelim" diye konuştu.