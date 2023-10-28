30 yıllık meslek geçmişine özel 30 parçalık defile

İzmirli gelinlik ve abiye tasarımcısı Bahar Altay, kendi ismini taşıyan markasının ilk defilesini Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. 30 senedir sektörde olan ve 11 yıldır da kendi markasıyla yoluna devam eden Altay, geride bıraktığı her bir yıla ithafen hazırladığı 30 parçalık koleksiyonunu izleyicilerin beğenisine sundu.

Kişiye özel tasarımlarıyla tanınan İzmirli modacı, siyah ve beyaza olan aşkından dolayı organizasyona Black & White Collection adını verdi. Önümüzdeki yılın gece kıyafetleri ve günlük kombinlerinin yer aldığı defilenin sonunda ise siyahbeyaz bir gelinlik sergilendi. Gecenin açılışında Bahar Altay imzalı kostümüyle sahne alan oryantal Gizem, sunduğu lirik dans performansıyla konuklara renkli dakikalar yaşattı.

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

Bu gece için 1 aydır hummalı bir çalışma gerçekleştiren Bahar Altay, kıyafetlerin hazırlık aşamasında yardımcıları Yeşim Tanğlay ve Hülya Yılmaz ile birlikte mesai harcadı. İlk defilesini yapmanın heyecanını yaşayan başarılı modacıya, kuaförler Kezban Vural ve Ramazan Alaparmak ile makyözler Hülya Alaparmak ve Kader Şengür de destek verdi. İlayda Keskinler'in koreografisi ve mankenliğiyle podyumda yürüyen Dilara Çoker, Yasemin Aykol, Özge Güldiken, Simay Türkyılmaz, Melisa Tevlioğlu, Fatma Abidin, Güliz Çiçek ve Nilay Akalın, keyifli bir moda gösterisine imza attı.

Etkinliğin finalinde Bahar Altay'ın oğlu Mustafa Ayaz Akalın ve Derin Aydın, üzerinde Atatürk'e ait "Ey Kahraman Türk Kadını, Sen Yerde Sürünmeye Değil, Omuzlar Üzerinde Göklere Yükselmeye Layıksın" yazılı pankartla konukları selamladı. Defileyi izleyenler arasında solist Aslızen, moda fotoğrafçısı Erol Atar ve yazar Cem Seyhun Ünbay da vardı