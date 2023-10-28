Kışı sevdiren puf çantalar

Moda sektörü çanta tutkumuzu her sezon yeniden alevlendirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da sıklıkla gördüğümüz bu pofuduk çantaları, puffer montlarınızın en yakın arkadaşı olarak görebilirsiniz.

Daniel Lee'nin yeni Bottega esintisi ile popüler hale getirdiği şişirilmiş kapitoneli çantalar, etkisi sonbahar kış sezonunda bizlerle olacak. Yumuşacık bir yastığı andıran bu tarz çantalar "pillow bag" olarak biliniyor.

Parkta başınızı yaslayabileceğiniz kadar rahat, dilediğiniz görünüme uyum sağlayacak kadar kullanışlı, aynı zamanda sokakta herkesin dikkatini çekecek kadar şık bir ürün!!