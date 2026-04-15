Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması | İşte pozitif çıkan isimler: Burak Deniz, Serra Pirinç... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere uyuşturucu soruşturma kapsamında saç ve kan örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları ortaya çıktı. Burak Deniz, Enes Güler, Serra Pirinç'ten alınan örnekte esrar ve kokain, Utku Ünsal'da esrar Simge Sağın'da ilaç etken maddesi tespit edildi.









İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi 9 Nisan sabah saatlerinde Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Şef Somer Sivrioğlu, Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi. 5 KİŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST Adli Tıp Kurumu'nda test veren oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, şarkıcı Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Ender Eroğlu (Norm Ender) serbest bırakıldı. Oyuncu Burak Deniz, Elif Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler ise savcılık ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.