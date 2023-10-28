Şanlı tarihimizi kitaplardan öğrenin

Mustafa Kemal Atatürk-Nutuk

NUTUK, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkışıyla başlattığı Milli Mücadele'yi bizzat anlattığı tarihi önemde bir eser.

İlk okumanız gereken kitap kesinlikle Nutuk'tur. Bu kitap, Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi, Meclis'in açılması, Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk devrimlerini daha iyi anlamak için okunması gereken çalışmalar arasında özel bir yere sahiptir. Her şeyden önemlisi de Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyor olması daha fazla değere sahip olmasını sağlıyor.

Falih Rıfkı Atay-Çankaya

FALİH Rıfkı Atay, Cumhuriyet'in kuruluşundan, 1938 yılında son nefesini verişine kadar Atatürk'ün yanı başında bulunmuş, onun sofralarının devamlı katılımcılarından olan son derece değerli bir yazardır. Atay'ın, bu yıllara ilişkin hatıra ve anekdotlarını topladığı Çankaya hem Atatürk'ün özel hayatına hem de Cumhuriyet'in kuruluşuna ve ilk dönemine içeriden bir bakış sunan önemli bir eserdir. Bu sebeple Çankaya kitabını okuyarak o dönemlere ait gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

Bernard Lewis - Modern Türkiye'nin Doğuşu

Dünyaca ünlü tarihçi Bernard Lewis'i bilmeyeniniz yoktur. Lewis tarafından kaleme alınan Modern Türkiye'nin Doğuşu, Osmanlı'daki ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çağdaşlaşma çabalarını detaylı bir anlatımla sunuyor. Bu kitabı okurken betimlemeler sayesinde daha görselleştirilmiş bir şekilde anlayabileceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ni Batılılaşma ve Modernizm kavramları ekseninde irdeleyen bu eser aynı zamanda alanında kült kabul edilen çalışmalar arasında yer alıyor.

Erik Jan Zürcher Modernleşen Türkiye'nin Tarihi

Dünyanın belli başlı üniversitelerinde ders kitabı olarak da okutulan Modernleşen Türkiye'nin Tarihi'nde ülkenin 200 yıllık modernleşme süreci ayrıntısıyla ele alınıyor. Eğer konuyla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız tercih edebileceğiniz kitaplardan birisi. 1800'lerden başlayarak Cumhuriyet'e giden süreci ele alan Zürcher, Atatürk ve sonrasındaki dönemin de bir panoramasını sunuyor. Bu sayede Cumhuriyet'in de güzel ve görkemli tarihini öğrenebilirsiniz. Kitabı bitirdiğiniz zaman geçmişe dair aklınızda çok fazla soru işareti de kalmayacak

Turgut Özakman Şu Çılgın Türkler

Usta yazar Turgut Özakman'ın klasikleşmiş eseri Şu Çılgın Türkler de mutlaka okunması gereken kitaplarda ilk sıralarda yerini alıyor. Yeni Türk devletinin ve Cumhuriyet'in kurulmasına giden süreçte verilen Milli Mücadele'yi, serüven tadında sunan bir tarihi roman olan Şu Çılgın Türkler çok fazla okunma oranına sahiptir. Özakman'ın "Türkiye Üçlemesi"nin ikinci kitabı olan bu romanla birlikte serinin diğer eserleri Diriliş / Çanakkale 1915 ve Cumhuriyet / Türk Mucizesi'ni de araştırabilirsiniz.

Sinan Meydan-1923 Kurulus Ayarlarına Dönmek

TARİHÇİ Sinan Meydan, 1923 / Kuruluş Ayarlarına Dönmek kitabında Cumhuriyet'in kuruluşundaki ilke ve kararlılıktan yola çıkarak bugüne dair tespitlere ve çözüm önerilerine detaylı bir şekilde yer veriyor. Aynı zamanda bu önemli eser, Cumhuriyet'i kuran aklı anlamak ve bugünün sorunlarına Atatürkçülük çerçevesinden çözüm önerileri düşünmek için mutlaka okunması gereken kitaplar arasında bulunuyor.

Ilber Ortaylı ve Ismail Küçükkaya - Cumhuriyet'in Ilk Yüzyılı / 1923-2023

Tam olarak yüzyılı anlatan 'Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı' kitabını da kesinlikle okumalısınız. Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Gazeteci Küçükkaya ile birlikte kaleme aldığı bu eser, Osmanlı'daki Modernleşme çabalarından başlayarak Cumhuriyet'in kuruluşunu ve gelişimini ele alıyor. Bunun yanı sıra ülkenin hem geçmişini hem de geleceğini tarihi dinamikler üzerinden okuyan Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı / 1923-2023 bu alandaki başucu kitaplarından biri olarak dikkat çekiyor.

7. Feroz Ahmad - Modern Türkiye'nin Olusumu

Türk yazarların yanı sıra yabancı yazarlar da Cumhuriyet tarihini anlatan çok önemli kitaplar hazırladılar. Bunlardan bir başkası da Feroz Ahmad tarafından yazılan Modern Türkiye'nin Oluşumu kitabıdır. Modern Türkiye tarihi uzmanı olan Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu'nda Cumhuriyet idaresinin oluşumu ile Türkiye'deki siyasal, toplumsal ve ekonomik yapıyı ele alıyor. Buna ek olarak Türkiye'de cumhuriyet düzeninin güçlü ve zayıf yanlarını kuramlar üzerinden açıklamaya çalışan Ahmad, nesnel analizler de sunuyor.

Attila Ilhan - Allah'ın Süngüleri "Reis Paşa"

Listede sonlara yaklaşırken bir diğer önemli eser de Attila İlhan'dan geliyor. Türk edebiyatının büyük ustası Attilâ İlhan, Kurtuluş Savaşı'nın bütün zorluğuyla sürüp gittiği günleri anlatan romanı Allahın Süngüleri "Reis Paşa", Atatürk ve dönemin tüm kahramanlarını görkemli bir anlatıda buluşturuyor. Detaylı bir şekilde bütün olayları okuyabileceğiniz bu kitabı da mutlaka almalısınız. Başucu kitaplarınız arasında bulunması gerekiyor. Öte yandan Cumhuriyet'e giden yoldaki çetin mücadeleleri ele alan bu tarihi roman sunduğu edebi lezzetle de keyifli bir okuma vaat ediyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis Konusmaları (1920-1938)

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı tüm konuşmalar bu kitapla eksiksiz olarak bir araya geliyor. Atatürk'ün 1920'den 1938'e kadar mecliste yaptığı bu konuşmalar hem dönemin atmosferini anlamaya yardımcı oluyor hem de bugüne ışık tutuyor.