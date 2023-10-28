Tarihin tanığı köşk yeniden ziyarete açıldı

MİLLİ Mücadele'nin en yakın tanığı, Cumhuriyet'in kuruluşuna ev sahipliği yapan "Atatürk Müze Köşkü" bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, önce Ziraat Mektebi'ni daha sonra da İstasyon Şefi Köşkü'nü hem konut hem de çalışma yeri olarak kullandı. Ancak bu alanlar Mustafa Kemal Paşa'nın çalışması ve dinlenmesi için yetersiz kalınca uygun konut arayışına girildi.

Paşa'nın daha sakin ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla 30 Mayıs 1921'de Ankara Belediyesi, bağ evi olarak kullanılan Çankaya Köşkü'nü hediye etti.

NUTUK'U BURADA YAZDI

GAZİ Mustafa Kemal Paşa, "1919 Mayıs'ının 19'uncu gününde Samsun'a çıktım" sözleriyle başlayan, Cumhuriyet'e ve bağımsızlığa giden mücadele dolu o yılları anlatan Nutuk'u, buradaki çalışma odasında kaleme aldı. Atatürk'ün ömrünün bir bölümünü geçirdiği köşkte, devlet meselelerinin görüşüldüğü Çankaya Sofrası, Elçi Kabul Salonu, Zübeyde Hanım'ın yatak odası, İsmet Paşa ile bilardo oynadığı salon ve çalışma odaları da bulunuyor.

Konut olarak kullanılan köşkün bulunduğu alan ve çevresi, zamanla donatılarıyla Çankaya Köşkü yerleşkesine dönüştü. Tarihi olaylara tanıklık eden Çankaya Köşkü de 1950'de "Atatürk Müze Köşkü" adıyla ziyarete açıldı. Yapısının ve içerisindeki eşyaların yıpranmasını önlemek amacıyla zaman içerisinde birkaç kez bakım ve onarımın yapıldığı köşk, Haziran 2021'de restorasyona girdi. Tadilatı tamamlanan Atatürk Müze Köşkü, yeniden ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Ziyaretçiler köşkü, 13.00-17.00 saatleri arasında gezebilecek.

TARİHİ KONUŞMAYI BU SALONDA YAPTI

ANKARA'YA oldukça hakim konumda, ağaçların içerisindeki köşk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki önemli olaylara da tanıklık etti. Yakın kurmaylarıyla 28 Ekim 1923'te akşam yemeğinde bir araya gelen Mustafa Kemal, "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" diyerek Cumhuriyet'in kuruluşu anlamına gelen tarihi konuşmayı Çankaya Köşkü'nde yaptı.