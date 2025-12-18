Son dakika: Mümine Senna Yıldız’ın evinden aparat çıktı: İncelemeye alındı: Evinden kimler geldi, kimler geçti...

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic , Mümine Senna Yıldız, şarkıcı Aleyna Tilki , oyuncu Melisa Döngel , şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ya da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer , Eyüpsultan , Şişli , Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise aranıyor. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde olan bu 10 şüpheli arasında yer alan isimlerden bir tanesi de Mümine Senna Yıldız oldu.