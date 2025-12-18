Haberler Yaşam Son dakika: Mümine Senna Yıldız’ın evinden aparat çıktı: İncelemeye alındı: Evinden kimler geldi, kimler geçti...

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor. İtirafçı olan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın ifadesi sonrası Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Fenomen Mümine Senna Yıldız’ın evinde 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı çıktı. Öte yandan ulaşılan bilgide Yıldız'ın İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi’nde Acil Durum ve Afet Yönetimi lisans programı okuması nedeniyle staj yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Mümine Senna Yıldız’ın Ataköy’de bir sitede bulunan evinin güvenlik kamerası incelemeye alındı.

Giriş Tarihi:

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ya da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İBB'NİN İTFAİYESİ'NDE STAJ YAPIYORMUŞ

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise aranıyor. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde olan bu 10 şüpheli arasında yer alan isimlerden bir tanesi de Mümine Senna Yıldız oldu.

EVİNDE 5 GRAM ESRAR BULUNDU

Evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilen Mümine Senna Yıldız'ın Acil Durum ve Afet Yönetimi'nde lisans eğitimi yapması nedeniyle Sultanahmet'teki İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yaptığı öğrenildi.

O EVE GİREN ÇIKANLAR MERCEK ALTINDA

Senna Y.'nin Ataköy'deki Nef sitesinin güvenlik kamera kayıtlarına Jandarma tarafından el konuldu. Görüntülerin geriye dönük detaylı olarak incelenmeye başlandığı. Eve giriş çıkış yapan isimleri mercek altına alan jandarma, kamera görüntülerinin incelenmesiyle birlikte söz konusu eve giren çıkan isimlerin kim olduğunu tek tek inceleyecek.

