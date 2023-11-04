3D teknolojisi ile tanışın

Teknolojinin hayatımıza kattığı yeniliklerden biri de üç boyutlu baskılar. Bu teknoloji sayesinde dijital ortamda hazırladığınız bir çizimi gerçek bir nesneye dönüştürebiliyorsunuz. 3D baskı teknolojisi en çok da protez ve ortez üretiminde kullanılıyor. Şimdi gelin hep birlikte bu teknolojinin nasıl işlediğini öğrenelim...

üç boyutlu baskılar. Bu teknoloji sayesinde dijital ortamda hazırladığınız bir çizimi gerçek bir nesneye dönüştürebiliyorsunuz. 3D baskı teknolojisi en çok da protez ve ortez üretiminde kullanılıyor. Şimdi gelin hep birlikte bu teknolojinin nasıl işlediğini öğrenelim...

OTOMOTİVDEN SANATA PEK ÇOK ALANDA

OTOMOTİV: Otomotiv sektöründe 3d yazıcılar sıkça kullanılmaktadır. Auidi, Mini Cooper, Honda, Ford vb. gibi bir çok dünya devi araba üreticileri arabalarında 3d baskı parçaları kullanmaktadır.

MÜHENDİSLİK: Ar-Ge firmaları bir ürün tasarlarken ürünün neresinde hata olup olmadığını hızlıca görebilir ve gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra seri üretime geçilebilir. Bu onlar için hem zamandan tasarruf hem de maliyet açısından kar sağlar.

MİMARLIK: Mimarlar için 3D yazıcı, maket yapmaktan öte bir hal almaya başladı. İlk başlarda maket üretimi için kullanan mimarlar artık 3D yazıcılar ile çok değişik projeler yapıyor.

KUYUMCULUK VE AKSESUAR: 3 boyutlu yazıcılar, kuyumculuk ve aksesuar üretiminde de kullanılmaktadır. Yüzük, kolye, bileklik gibi bir çok takı ve aksesuar 3 boyutlu yazıcılar ile üretilebilmektedir.

SANAT: Sanatçılar da artık bilgisayar ortamında tasarladıkları çalışmalarını 3D Yazıcılar ile üretip ön çalışmasını yaptıkları gibi, bu 3D baskıları ürünün neticelendirilmesinde kullanıyor.

KALIP: 3D baskı ile kalıp yapabilirsiniz. Düşük adetlerde üretim yapmak için 3D yazıcıları kullanabilirsiniz. Eğer seri üretim yapılacaksa, seri üretime geçmeden önce 3D yazıcı ile prototip hazırlayıp daha sonra kalıba döktürebilirsiniz.

MEDİKAL PARÇALARI: 3 boyutlu yazıcılar sağlık, medikal sektöründe de kullanılmaktadır. Protez, kırık/çıkık vb. gibi bir çok alanda 3 boyutlu baskı kullanılmaktadır.

DENTAL: Oral taramayı, CAD/CAM tasarımı ve 3D baskı birleştirerek, diş laboratuvarlarında kron, köprü, taş ve ortodontik modelleri doğru ve hızla üretebilirsiniz.

BEYAZ EŞYA PARÇALARI: Yedek parçası olmayan beyaz eşya ürünlerinin parçalarını 3d yazıcı ile hızlıca ve düşük maliyete üretebilirsiniz.

EĞİTİM: Öğrenciler robotik alanda çalışmalar yapmak için 3 boyutlu yazıcıları kullanmaktadırlar. 3D yazıcılar ile robot kol, robot el, çizgi izleyen, mini sumo gibi robotik alanlarda bir çok robot üretebilirler. Üniversiteliler için bitirme projeleri için vazgeçilmez bir kaynak olan 3D yazıcı tam öğrenci dostu diyebiliriz.