İzmir’i bir de bisikletle keşfedin

Çeşme - Urla (Klazomenai) Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından EuroVelo öncelikli 1. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 77.4 kilometre. Rota Çeşme İskele'den başlayıp Urla İskele'de, Klazomenai antik kenti girişinde biter. En yüksek noktası 297 metre ile Kadıovacık köyü olan rota, Çeşme'nin arka taraflarından, trafiğin az olduğu yollardan Ovacık Köyü üzerinden Alaçatı'ya, oradan Şifne yönünden Ildırı'ya geçer.

Urla (Klazomenai) - Ürkmez (Lebedos) Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından EuroVelo öncelikli 1. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 61.3 kilometredir. Rota Urla İskele'den başlayıp Ürkmez'deki antik Lebedos kentinde biter.

Ürkmez (Lebedos) - Selçuk (Efes) Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından EuroVelo öncelikli 1. etap 3. parkurun toplam uzunluğu 52.1 kilometre. Ürkmez'deki antik Lebedos kentinde başlayıp Selçuk'ta, antik Efes kenti girişinde biter. En yüksek noktası 88 metre olan rota, Ürkmez merkezinden başlayarak Selçuk - Kuşadası yol ayrımına kadar gidiş dönüş araç yolunda ilerler.

Çeşme - Alaçatı Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 2. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 30.7 kilometredir. Çeşme Limanı'ndan başlar, Alaçatı'da EMY 1 rotasıyla birleşir.

Çeşme - Uzunkuyu Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 2. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 36.8 kilometre. Rota, Çeşme Limanı'ndan başlayıp Uzunkuyu Köyü'nde EMY 1 rotasıyla birleşmektedir.

Bademler - Gödence Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 4. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 58.2 kilometredir. Bademler Köyü'nden başlayan rota Yelki - Güzelbahçe ilçe merkezi ile Küçükkaya ve Efemçukuru köylerinden Gödence'ye bağlanır. Rotada ulaşılan en yüksek nokta 961 metre ile radar mevkiidir.

Seferihisar - Orhanlı - Gödence Seferihisar Parkuru Efes - Mimas bisiklet yollarından 4. etap 3. parkurun toplam uzunluğu 86.5 kilometre olan rotanın en yüksek noktasında rakım 500 metredir. Seferihisar'da başlayan rota, kaplıca bölgesinden Kocaçay Vadisi'nden ve Beyler Barajı'nı besleyen vadilerden geçerek Gödence'de yükselir. Batıya yönelip irtifa kaybederek Bademler üzerinden ve mandalina bahçeleri arasından Düzce Köyü'ne, ardından da Seferihisar'a bağlanır.

Alaçatı - Ildırı/Germiyan Yol Ayrımı Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 2. etap 3. parkurun toplam uzunluğu 32.6 kilometre, en yüksek noktası ise 245 metredir. Alaçatı'da EMY 1 rotası ile başlayan parkur, Alaçatı - İzmir karayoluna çıkar.

Ildırı (Erythrai) - Balıklıova - Gülbahçe Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 2. etap 4. parkurun toplam uzunluğu 32.9 kilometredir. Ildırı'da EMY 1 rotasından başlayıp Balıklıova üzerinden Gülbahçe'de tekrar EMY 1 rotasıyla birleşir.

Ildırı/Karaburun Yol Ayrımı - Balıklıova Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 3. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 88.3 kilometre. Ildırı - Karaburun - Balıklıova yollarının kesiştiği noktadan başlayıp Karaburun Yarımadası'nı batı yüzünden dolaşan rota, Akdağ'ın üzerinden Karaburun'a geçer; Mordoğan üstünden Balıklıova'da 7. etap ile kesişir.

Küçükbahçe - Karaburun Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 3. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 31.2 kilometredir. Küçükbahçe Köyü'nden başlayan rota Karaburun Yarımadası'nın kuzey ucunu dolaşarak Karaburun'da 8. etap ile kesişir.

İçmeler - Urla (Klazomenai) Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 4. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 23.5 kilometre. İçmeler'de EMY 1 rotasından başlayıp Urla'da EMY 2 rotasıyla birleşir. Rotanın en yüksek noktası 223 metredir.

Değirmendere (Kolophon) - Orhanlı Parkuru Antik İyon kenti Kolophon'dan başlayan Efes - Mimas bisiklet rotası 5. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 43 kilometredir. Rota Değirmendere'den (Kolophon) başlar, Menderes ilçe merkezinden geçerek Orhanlı'da son bulur. Rota boyunca en yüksek nokta olarak 226 metre rakımından geçilir.

Ahmetbeyli (Claros/Notion) Selçuk (Efes) Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 5. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 65.8 kilometredir. Ahmetbeyli'de Klaros antik kentinden başlayıp Selçuk'ta antik Efes kentinin üst kapısında sonlanır.

Karakuyu - Selçuk (Efes) Parkuru Efes - Mimas bisiklet rotalarından 5. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 53 kilometre. Karakuyu Köyü'nden başlayıp Belevi Köyü tarafından Selçuk'a giriş yapan rota, 14. etap ile kesişir. Rotanın en yüksek noktası 107 metredir.