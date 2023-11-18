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Haberler Cumartesi Moda dünyası deriden vazgeçmiyor

Moda dünyası deriden vazgeçmiyor

FULYA TANYOL
Moda dünyası deriden vazgeçmiyor

Deri her ne kadar hayvanseverler tarafından protesto edilse de tutkunları bu malzemeden bir türlü vazgeçemiyor. Şıklık ve konforun mükemmel birleşimini sunan tasarımlarıyla modanın bu en zamansız parçası, gardıroplarda stilin baş rol oyuncusu olarak bu sezonda da kendine yer açıyor.

İDDİALI VE ŞIK GÖRÜNÜM

Modern tasarımları ile gündüzden geceye iddialı ve şık görünümlere imza atan deriler; ceket, gömlek, pantolon ve etek formlarında stilinizi bir adım öne taşıyor. Deri, siyah, taba, hâkî yeşili ve beyaz gibi pek çok renk seçeneği ile stilinize sofistike bir görünüm kazandırıyor. Kullanışlı ve şık deri çantalar da modern tasarımları ve renkleri ile stilinizi tamamlıyor. Deri çizme ve botlar ise sivri, yuvarlak ve küt burun seçenekleri ile her stile eşlik ediyor.

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