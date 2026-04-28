İzmir'de metro krizi! AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş'tan Buca Metrosu açıklaması

HANİ 4 YILDA BİTECEKTİ?

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nail Kocabaş iddiaları doğruladı. Kocabaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki CHP'li Başkanı Tunç Soyer, romantik bir tarihte; 14 Şubat 2022'de Buca Metrosu'nun temelini attı. O gün büyük iddialarla çıktı ve şöyle dedi: "4 yıl içinde bu metro hattı bitecek. Devletin, belediyenin, vatandaşın cebinden para çıkmadan; kendi kendini finanse edecek, kendi kendini geri ödeyecek bir yatırım olacak." Aradan 4 yıl geçti. Ne metro bitti ne de verilen sözler tutuldu. Sonra göreve bir diğer CHP'li Başkan Cemil Tugay geldi. "Çalışmalar hızla ilerliyor" dedi. Yetmedi, "Gaziemir'e uzatacağız" dedi. O da yetmedi, "Körfezin altından Karşıyaka'ya götüreceğiz" dedi. En son Kasım 2025'te "Buca Metrosu'nu 2 yıl içinde bitireceğiz" açıklaması yaptı. CHP'li belediye başkanları konuşmaya gelince gerçekten çok mahir. Ancak iş üretmeye gelince aynı mahareti göremiyoruz." İfadelerini kullandı.