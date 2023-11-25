1926’dan beri yıldız dağıtıyorlar

1900 yılında Andre Michelin ve Eouard Michelin kardeşler tarafından basılmaya başlanan Michelin Rehberi, restoranlara yıldız vermeye 1926 yılında başladı.

KRİTERLERİN TOPLAMI DENEYİM

Yıldızların verilmesinde ilk aşamayı oluşturan müfettişler, otelcilik ve restoran sektörlerinde bilgili ve deneyimli kişilerdir. Bu kişiler müşteri kılığında, anonim olarak, bir restorana giderek bu restoranın ürünlerini tadar ve bu restoran ile ilgili raporlar yazar. Bir restorana yıldız verilmesi kararlaştırıldıktan sonra, bu restoranın şefine güzel haber iletilir ve düzenlenen bir seremoni ile o yılın yıldız kazanan şeflerinin ve bu şeflerin restoranlarının adları herkese duyurulur. Bir restorana yıldız verilirken bu restoranda yemek yapılan ürünlerin kalitesi, restoranın konumu, yemeklerin uygun seviyede pişirilip pişirilmediği, yemeklerin bir bütün olarak tadı, şeflerin yaratıcılığı, yemeklerin sunumu, restorandaki hizmet, fiyat ve kalite uyumu, hijyen, restoranın dekorasyonu, menülerin içeriği ve uyumu, kısacası, her şey ve genel olarak o restoranda yaşanılan "deneyim" değerlendirmeye alınmaktadır.

YILDIZLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Michelin Rehberi, bir restorana toplamda azami üç yıldız vermektedir. Tek yıldızlı bir restoran gidilmeye ve denenmeye değecek olan zarif bir restorandır. İki yıldızlı bir restoran zarafetin ötesinde bulunan, kusursuzluğa yakın bir restorandır. Üç yıldızlı bir restoran ise kusursuz bir restorandır ve başka hiçbir yerde bulunamayacak bir gastronomi deneyimi sunmaktadır. Özellikle iki veya üç yıldızlı restoranlarda yemek yiyebilmek için müşterilerin, çoğu zaman, yerlerini aylar öncesinden ayırtmaları gerekmektedir.

DUYARLI DÖRT YENİ RESTORANA YEŞİL YILDIZ

İzmir'den OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta, İstanbul'dan ise Circle by Vertical Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoranlar arasına girdi. Geçen yılın seçkisinde yer alan Neolokal'in Michelin Yeşil Yıldızı'nı korumasıyla, Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoran sayısı 5'e yükseldi.