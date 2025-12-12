İzmir'deki hain evladın miras planının her detayı tüyler ürpertti! Vahşet için 3 saat harcamış...

CİNAYETLERİ ÇİFTİN KÜÇÜK OĞLU İŞLEMİŞ Cinayet büro dedektifleri, çalışmalarını detaylandırarak merkez ve ilçelerde 20'ye yakın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile 60'a yakın güvenlik kamera kaydındaki toplam 1200 saati aşkın görüntüyü inceledi. Titizlikle toplanan tüm deliller, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Kriminal Bölge Başkanlığı'nca oluşturulan ekiple incelendi. Polis, cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı (31) tarafından işlendiği belirledi.

KOMŞUNUN DUYDUĞU SESLE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Ayrıca olayın yaşandığı apartmanda yaşayan tüm komşular sorgulandı. Yan komşunun şiddetli bir ses duyduğu, bu sesten şüphelendiği söylemesi ile burada yoğunlaşıldı. Sesin duyulduğu zaman aralığı, komşunun o sırada bebeğine izlettiği videonun saatinden tespit edildi. Öte yandan bu zaman diliminde kameralar incelendiğinde, şüpheli Mert Avcı'nın saat 12.00'de otomobille eve gelip, binaya yürüdüğünü belirledi. Şüphelinin saat 14.50'de ise evden ayrıldığı da yine kameralardan tespit edildi.