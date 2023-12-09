34 bin toplu iğne ile Aşık Veysel tablosu yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı Tuncay Yurtsever, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 2023 yılının "Aşık Veysel" yılı ilan edilmesi nedeniyle, 34 bin toplu iğneyle ünlü halk ozanının tablosunu yaptı.Yalıkavak Mahallesi'nde müzeyi andıran evinde yaşamını sürdüren Yurtsever, 2004'te Tesadüfen başladığı sanatını yaklaşık 20 yıldır devam ettiriyor. Sanatçı, eserlerini hazırlarken binlerce iğneyi bir araya getirip nakış işler gibi tek tek strafora batırıyor. Daha sonra bu iğneleri tabloda yer alacak renklere boyayan sanatçı, eserlerini batırma yöntemiyle ortaya çıkarıyor. Bugüne kadar yüz binlerce iğne kullanarak 100'den fazla çalışmaya imza atan Yurtsever, son olarak Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılında büyük halk ozanının tablosunu hazırladı. Bodrum'da birkaç ay önce fotoğraf sanatçısı Cumhur Aygün ve ekibinin, 25 bin avuç topraktan Aşık Veysel'in dev portresini oluşturduğunu anlatan Yurtsever, bunun kendisine adeta ilham kaynağı olduğunu belirtti.

ESERLERİNİ DİNLEYEREK ÇALIŞTI

Toplu iğneyle ifade vermenin çok zor olduğunu vurgulayan Yurtsever, "Tabloyu yaklaşık 2 ayda tamamladım. Tabloya ifade vermek için çok iyi konsantre olmak lazımdı. Ben de o havaya girebilmek için Aşık Veysel'in kasetlerini izleyip, müziğini dinledim. Hayatını zaten çok iyi biliyorum. 2023 yılı bitmeden ona yakışır bir tabloyu yapmış oldum" diye konuştu.

YILDA 4 YADA 5 TABLO YAPIYOR

Yurtsever, tabloda yaklaşık 34 bin iğne kullandığını dile getirerek şunları ifade etti: "Tablolarımın hiçbirini satmıyorum. Bir gün Aşık Veysel Müzesi yapılırsa oraya hediye edeceğim. Sadece müzelere hediye ediyorum. Bodrum'da Zeki Müren Müzesi'nde de tablom var. Yılda 4-5 tablo yapıyorum. Çalışmalarım devam ediyor. Yaptığım eserler genelde ön planda oluyor."