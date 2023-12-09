Pehlivan boğaların kaderi

Germencik ilçesinde yaşayan Kader Aydoğdu, mesleği veterinerliğin yanı sıra tonlarca ağırlığında boğaları yetiştirerek güreşlere hazırlıyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan babası Turgut Aydoğdu'nun çocukluğunda hayvan sevgisi aşıladığı genç kız, hayatını boğalara adadı. Aydoğdu, boğaların yemesinden, gezmesine, aşısından sağlık kontrolüne kadar her şeyiyle bizzat kendisi ilgileniyor. Genç kız, boğalara adeta oğulları gibi bakarken güreşlere hazırlıyor.

10 KUPA KALDIRDI

Boğalara olan ilgisi nedeniyle çevresinde 'Hanım Ağa' olarak anılan Aydoğdu, boğa güreşlerine renk katıyor. Güreşler sırasında arenada boğalarının başından ayrılmayan Aydoğdu'yu görenler şaşırıyorlar. Aydoğdu, kendsinin yetiştirdiği Gülbey ve Çakır isimli boğalarla arenalarda boy gösteriyor. Şampiyonluklarıyla nam salan ve şimdiye kadar 10 şampiyonluk kupası kazanan Aydoğdu'nun boğaları, Çine'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen boğa güreşleri festivaline de damga vurdu. Aydoğdu, festivalde iki boğasıyla birincilik elde etti. Aydoğdu, kazandığı şampiyonluklarla büyük gurur yaşadı.

"BOĞALARIMI ÇOK SEVİYORUM"

Boğalarını oğlu gibi gördüğünü belirten Aydoğdu, "Dedem ve babam hayvancılık yapıyor. Ben de çocukluğumdan beri inek ve boğalarla iç içeyim. Boğaları çok sevdiğimden veterinerlik fakültesi bitirmeme rağmen kendi işimle değil, boğaların bakımıyla ilgileniyorum. Her gün boğaları mutlaka gezintiye çıkartıyorum. Boğalar, iri oldukları için insanlara korkutucu görünüyorlar. Oysa çok uysal hayvanlar. Onları ben oğlum gibi görüyorum ve boğalarımı çok seviyorum" dedi.

HANIM AĞA DENİYOR

Aydoğdu, "Gülbey ve Çakır boğalarım Çine Boğa Güreşi Festivali'nde ikisi de birinci oldu. Boğalarımla gurur duyuyorum. Bu iki pehlivan boğa ile birlikte 2 boğayı daha güreşlere hazırlıyorum. Güreşlerde boğalarımla birlikte beni görenler 'hanım ağa' diyorlar. Böyle anılmak hoşuma gidiyor. Boğalar benim hayatımın bir parçası, ömrüm boyunca boğa yetiştirmeye devam edeceğim" diye konuştu.