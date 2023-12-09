Söyleşi ve sergi bir arada

Eserlerinde geometrik ve floral motifleri el işçiliğiyle bir övgü niteliğinde kullanan ünlü ressam Ekrem Yalçındağ, sanatla dolu keyifli sohbetiyle İzmir'de Whoax Interiors'un Alsancak mağazasına konuk oldu. She Agency organizasyonuyla hazırlanan özel buluşmada, aynı zamanda sanatçının en seçkin eserleri de sergilendi. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte konuşan She Agency kurucusu Özge Erdem, Whoax Interiors'un kurucusu Ayça Gürgönül ile el ele vererek bu özel günü gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Ekrem Yalçındağ'ın eserlerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Ayça Görgönül ise davete katılan tüm sanatseverlere teşekkür etti. Söyleşiyi DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Hayal İncedoğan ile birlikte gerçekleştiren Ekrem Yalçındağ, davetlilerin sorularını da yanıtladı. Yalçındağ'ın, kültürel bağlamda zamansızlığa işaret eden çok sayıda eseri de konukların beğenisine sunuldu.