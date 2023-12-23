Yılbaşı pazarlarında buluşma zamanı

2024'e sayılı günler kala İzmir'in pek çok yerinde ve büyük alışveriş merkezlerinde kurulan yılbaşı kermesleri, genç yaşlı herkesin büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Sevdiklerine, yakınlarına ve hatta kendilerine hediye almak isteyen vatandaşlar, birbirinden renkli stantların yer aldığı kermesleri ve pazarları ziyaret ediyor. Kimileri ailesiyle kimileri de arkadaşlarıyla birlikte alışverişe çıkan İzmirliler, yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı yılbaşı kermeslerinde seçim yapmakta zorlanıyor.

HEDİYE İÇİN HER ŞEY

Gıdadan giyime, süs eşyalarından kozmetiğe, takılardan oyuncaklara kadar sayısız seçeneklerin yer aldığı alışveriş noktaları, renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Geride kalan yılı uğurlayıp yepyeni bir seneye yeni umutlarla ve hayallerle girmek için gün sayan vatandaşlar, sevdiklerini mutlu edebilmek için farklı seçeneklerin sunulduğu kermes ve çarşılarda zamanın nasıl geçtiğini anlamadan alışveriş yapıyor.

ALIŞVERİŞE VE EĞLENCE

Bazı AVM'lerde sunulan gösteriler ise büyüklere olduğu kadar çocuklara da renkli dakikalar yaşatıyor. Yılbaşı alışverişleri kapsamında Hilltown Karşıyaka'da düzenlenen konserler de eğlence tutkunlarının ilgisini çekiyor. Aralık ayının başında MaviBahçe AVM'de kurulan Yılbaşı Köyü, 9 Aralık'ta Balçova Agora AVM'de hizmete sunulan ve 31 Aralık'a kadar devam edecek olan Yılbaşı Festivali, 20 Aralık'ta Hilltown Karşıyaka'da kapılarını açan ve bu pazar sona erecek olan Eats and Beats Christmas Bazaar, 26-30 Aralık tarihleri arasında Point Bornova'da açılacak olan Yılbaşı Çarşısı, Optimum Outlet'te açılan Christmas Bazaar, İzmirliler'in buluşma noktası oldu.

YİYECEKTEN BİBLOYA

Buralarda sevimli maskotlar, şekerleme, çikolata, kek, kurabiye, saat, toka, çiçek, saksılarda süs bitkileri, masa süsleri, ceket, çorap, eldiven, şapka, bere, eşarp, gözlük, cüzdan, çanta, biblo, kar küreleri, pelüş oyuncaklar, mumlar, yılbaşı süslemeleri, Noel Baba kostümleri, çam ağaçları, takılar, bileklikler, örtüler, bardak, fincan, ayna, anahtarlık, parfümler, ev kokuları, kitap, defter, kalem ve daha pek çok içeriği bulmak mümkün.