Sömestr tatilinde ailece bol eğlence

ULUDAĞ, BURSA

TÜRKİYE'DE sömestr tatilcilerinin ilk favorisi, kış turizmi denilince de ilk akla gelen yer Uludağ. Bursa'da bulunan Uludağ Kayak Merkezi'nde çocuğunuzla birlikte saatlik kayak dersleri almanız ve kayak ekipmanları kiralamanız mümkün. Çocuklar için çoğu zaman yalnızca karlı tepelerin varlığı bile sınırsız eğlence için yeterli oluyor.

Bu sırada siz de yetişkinler olarak şömine başında kahve içmek ve kayak sonrası düzenlenen After-Ski partilerine katılmak gibi aktivitelerden faydalanabilirsiniz. Bursa'ya kadar gelmişken şehir merkezinde de camiler, medreseler ve Osmanlı Dönemi'nden kalan eserlerle dolu dolu bir tarih turu yapabilirsiniz.

KAPADOKYA, NEVŞEHİR

KAPADOKYA, dünya çapında turistleri en çok etkileyen kültür ve doğa miraslarından biri. Ürgüp'te yer alan Peri Bacaları; aynı zamanda son derece romantik bir atmosfere sahip olduğu için turistler tarafından daha çok balayı ve evlilik yıl dönümü gibi özel dönemlerde ziyaret ediliyor. Oysa buradaki doğal oluşumlar çocuklarınızın da çok ilgisini çekecektir. Kapadokya'da balona binme ve güneşin doğuşunu göklerden izleme deneyimini çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Yer altı mağaraları da çocuklara gizemli geliyor. Göreme'de bulunan Saç Müzesi ziyaret edilmeye değer.

PAMUKKALE, DENİZLİ

DENİZLİ Pamukkale termal sularıile ailelerin birinci tercihleri arasında yer alıyor. Hava ne kadar soğuk olursa olsun; çocuklar kapalı alanlarda sıcak havuzlarda eğlenebilirler. Bunu fırsat bilen yetişkinlere de çay ve kahve keyfi yapmak kalıyor. Ayrıca termal kaplıcaların birçok rahatsızlığa iyi geldiği yönünde bilgiler var. Pamukkale ise, UNESCO tarafından da kabul gören bir dünya harikası. Zaten beyaz olan travertenlerin karla birlikte daha da beyaza bulanmasını izlemek ve Denizli şehir merkezinde de küçük bir kültür gezisi yapmak, tüm eğitim sezonu boyunca unutulmayacak bir yarıyıl tatili anlamına gelebilir.

HONG KONG, ÇİN HALK CUMHURİYET

ÇİN Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk bir yönetim bölgesi olan Hong Kong; tema parkların peşinden dünyayı dolaşabilen aileler için ideal bir adres. Özellikle dünyanın en iyi 10 tema parkından biri olarak gösterilen Ocean Park'ta okyanusun dibindeki manzaraları izleyebilir ya da teleferikle yerden oldukça yükseklere çıkabilirsiniz. Disneyland'in dünya çapındaki adreslerinden biri de Hong Kong. Hong Kong'u şehrin tarihi iki katlı tramvayı ile de mutlaka gezin. Hong Kong'da görebileceğiniz diğer yerler arasında Jumbo Kingdom, Stanley Market, Happy Valley At Yarışları ve dünyanın en uzun yürüyen merdiveni olan Mid-Levels Escelator da var.

PARİS, FRANSA

PARİS'TE bulunan ve Euro Disneyland olarak da bilinen eğlence parkı her yıl 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor. Yaz tatili ve sömestr dönemlerinde patlama yaşandığını söylemeye gerek yok. Yetişkinler olarak daha çok, hemen yanda bulunan Walt Disney Stüdyoları'ndaki etkinliklerden keyif almanız olası. Disneyland'ı görmek için Paris şehir merkezinde konaklayabilirsiniz. Böylece bir tam günü parkta geçirip, diğer günler Seine Nehri, Eiffel Kulesi ve Champs Elysees'i turlama fırsatı bulursunuz. Sadece Fransa'ya özgü makaron ve kruvasan gibi lezzetler bile çocukların kalbini çalmak için yeterli. Diğer seçenek ise; tamamen Disneyland konaklamalı turlardan satın almak. Bunu tercih eden misafirler her sabah eğlence parkında güne başlayabiliyorlar. Başta Mickey Mouse ve Minnie Mouse olmak üzere tüm Disney sakinleri de, tatil süresi boyunca turistlere eşlik ediyor.

AMSTERDAM, HOLLANDA

AMSTERDAM şehir merkezine yalnızca 1 saat mesafede yer alan Efteling Eğlence Parkı; Hollanda'yı da favori sömestr rotaları arasına yazdırıyor. Çocuklar burada kış döneminde kayak ve buz pateni yapabilir; macera dolu orman gezilerine katılabilir ve nostaljik dönme dolaplarda eğlenme fırsatı bulabilirler. Efteling, her yaştan çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de eğlenceli ve keyifli bir atraksiyon merkezi. Amsterdam ve çevresinde Marken ya da Volendam gibi balıkçı kasabalarını gezmeyi ve buralarda lezzetli deniz ürünlerinin tadına bakmayı da ihmal etmemelisiniz. Bu köylerde bulunan evler ve bahçeler tıpkı birer masaldan fırlayıp yeryüzüne inmiş gibi. Yine şehir merkezinde bulunan müzeler, çocukları için eğitici bir tatil planlayanlara hitap ediyor. Özellikle Amsterdam'daki Madame Tussauds müzesindeki balmumu heykellerle bol bol fotoğraf çektirmek, çocukların tarihi karakterleri tanıması bakımından da büyük bir şans.

LİZBON, PORTEKİZ

PORTEKİZ'İN en büyük şehri olan Lizbon, Atlantik Okyanusu kıyılarında bir sürprizler şehri. Lizbon'da çocuk ya da yetişkin tüm turistlerin aklını başından alan yapılar var. Bunlar; Rossio Meydanı, Okyanus Akvaryumu ve Santa Justa Asansörü, Jeronimus Manastırı olarak sıralanabilir. Ayrıca Belem semtine gidip Belem Pastası yemek ve kahve içmek herkes için şart. Ailenizle birlikte fener balığı ve morina balığı gibi lezzetleri bol bol deneyerek; okyanus kıyısında olmanın hakkını da en iyi şekilde verebilirsiniz.

ÇOCUKLU TATİL PLANLAMANIN PÜF NOKTALARI

■ Aile tatil yerleri tavsiyeleri ve yorumları yer seçimi yaparken ilk planlama durağınız olmalı. Kullanıcı yorumlarını okuyarak çocuğunuzun da keyifli zaman geçirebileceği bir otel seçebilirsiniz. Çocuk havuzu, mini club, bakıcı gibi hizmet sunan işletmeler tatilin çocuk için rahat sizin için konforlu geçmesini sağlar. ■ Gideceğiniz işletmeyi seçmek kadar çevresel durumu araştırmanız da önemli. Çocukların güvende olacağı sığ plajlar, uçurum olmayan düzlük alanlar tercih edebilirsiniz. ■ Kalacağınız işletmeye, gittiğiniz yere ya da mevsime göre farklı eşyaları yanınıza almalısınız. Bolca kıyafet, eğlence için oyuncak ve aksesuarlar mutlaka olmalı. Küçük çocuklar için bebek çantasına her şeyi yedekleyerek koyun. ■ Çocuklu ailelerle tatil planı yaparsanız daha rahat edersiniz. Bu sayede siz dinlenip stres atarken o arkadaşıyla tatilin tadını çıkarabilir. Üstelik bekar arkadaşlarınızın tatilde yapmak istedikleri sizin yapabileceklerinizle uyuşmayabilir. ■ Çocuğunuz tatilin heyecanı ile bir anda gözünüzün önünden kaybolabilir. Bu durumda panikle etrafta koşturmak istemiyorsanız öncesinde önlem alın. GPS cihazı, akıllı çocuk saati gibi ürünlerle çocuğunuzun yerini anında tespit etmeniz mümkün. Ayrıca çocuğun yanında taşıması için isim, numara ve açıklama bulunan bir kağıdı bant ile kaplayarak dayanıklı hale getirebilirsiniz. ■ Uçuş planlaması yaparken valiz hakkı, el bagajlarının içinde taşınanlar gibi durumlara dikkat etmelisiniz. ■ Ağrı kesici, ateş düşürücü, güneş kremi, şapka, güneş gözlüğü gibi çocukların bedensel sağlığı için elzem olan ihtiyaçları unutmayın. Çocuklar hassas olduğundan sizi etkilemeyen güneş ya da içilen su onun kötü olmasına neden olabilir. Bu sebeple her ihtimale karşı onu korumak için acil durum ve ihtiyaç çantası hazırlayın.

ÇOCUKLU TATİLDE BÜTÇE KONTROLÜ

■ BELLİ bir yaşın altındaki çocuklar için ücretsiz oteller sizi rahatlatır. Bir ya da iki çocuk ücretsiz oteller arasından seçim yapmaya çalışın. ■ Seyahat ve ulaşım masraflarını azaltmak, ailecek yemek yediğinizde fahiş fiyatlar ödememek için tatil beldesinin fiyatlarını araştırın. ■ Tatile uçak, otobüs ya da özel araçla gidecekseniz hangisinin daha ekonomik olduğunu hesaplayın. Erken rezervasyonla bilet alırsanız uçak konforlu ve ucuz olabilir. ■ Her şey dahil tatil yapıyor olsanız bile tatil beldesini gezmek isteyeceksiniz. Kesin lazım olan eşyaları evden getirirseniz yüksek bedel ödemeniz gerekmez.