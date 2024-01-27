Zehirli güzellik iksiri güzel avrat otu

Ne yazık ki adı gibi masum değil. 'Güzel Avrat Otu'ndan bahsediyoruz. Anadolu'da efsanelere konu olmuş 'Güzel Avrat Otu', ıspanak ve kuzukulağı gibi yeşil sebze ve otların arasına rahatça karışabildiğinden dikkat edilmeyip tüketildiğinde dramatik şekilde ölümlere yol açabiliyor. Her yıl, 'ıspanaktan zehirlendiler' şeklindeki haberlere şüphesiz hepimiz bir şekilde rastlamışızdır. Aslında bu olayın baş sorumlusu ıspanak veya kuzukulağı değil ne yazık ki 'Güzel Avrat Otu'dur.

TÜKETİRKEN AMAN DİKKAT

Halk arasında 'Dul Avrat Otu' diye de bilinen bu ot, ilginçtir yüzyıllar boyunca Anadolu'da kadınlar tarafından şifacı olarak görülmesinin yanı sıra göz ve cilt güzelliğinde kullanılıyor. Yendiğinde öldüren 'Güzel Avrat Otu', bilinçli şekilde kullanıldığında ise kadınlarımızın güzelliğine güzellik katıyor. Gelin bu otu yakından tanıyalım... 'Güzel Avrat' adı eski çağlara kadar dayanıyor. Nedeni de, kadınların güzelleşmek amacıyla bu otu sıvı hale getirip gözlerine damlatarak göz bebeklerini büyütmesinden kaynaklanıyor. Gelelim madalyonun diğer yüzüne... Bir şekilde fark etmeyerek bu otu tükettiniz, başınıza neler geliyor dersiniz? Hastaneye başvuran hastaların şikayetleri çok değişik oluyor. Bazı hastalar 'kendimi iyi hissetmiyorum', 'ateş bastı', 'idrarımı yapamıyorum' diyor. Bazısı da hasta olan için, "Evde oturuyorduk, aniden kalktı, çöpleri karıştırmaya başladı. Hiçbir hastalığı yoktu" diyor. Zehirlenmeden kaynaklı halüsinasyonlar görülebildiği gibi vücut ısısı da aniden yükselebiliyor.

BİLİNÇLİ KULLANIN

Başta da belirttiğimiz gibi, çok eski çağlardan günümüze ulaşan 'Güzel Avrat Otu', zehirli olduğu kadar sunduğu faydalarla öne çıkmaktadır. İşte detaylar... Cilt üzerinde botoks etkisi yaratması ile bilinen güzel avrat otu, sağlıklı bir yaşam konusunda ciddi anlamda bir potansiyel oluşturmaktadır. Papatyagiller familyasındandır. Nemli bölgelerden hoşlanan bu bitki aynı zamanda soğuğa karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Türkiye'de daha çok orta ve kuzey ile beraber Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişir. Bu bitki oldukça fazla sayıda kullanım olanağı ile beraber değerlendirilmektedir. Sağlıklı olan her bireyin tüketebileceği bu özel ot, amaca uygun şekilde değerlendirilebilir. Uzmanların önerileri doğrultusunda dozunda kullanıldığında şifa kaynağıdır. Kanı sulandırması ile ünlüdür. Lütfen dikkat!!! Başka bitkiler ile beraber değerlendirilmemesi gerekir. Kronik üşümesi ve anemisi olan kişiler de doktor kontrolünde tüketebilir.

BOTOKS ETKİLİ

Kanı temizlemede etkilidir. İdrar söktürücü olarak kullanılır. Sindirimi kolaylaştırır. Mide yanmasına alır. Gut hastalığına karşı güçlü bir olanak tanır. Frengi ile beraber sistit konusunda etkilidir. Afrodizyak etkisi bulunur ve cinselliğe karşı gücü ve isteği arttırır. Botoks etkisi yaratarak derinin elastikiyetini korumasına imkan verir. İştah açıcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nikris ağrıları ile beraber romatizmaya karşı etkilidir. Saçın daha gür çıkmasına imkan verir. Sivilce tedavisi ile beraber sedef hastalığına karşı etkili olduğu söylenebilir. Unutmayın her türlü zehir dozunda ve uzman kontrolünde kullanıldığında şifa kaynağı olabilir.