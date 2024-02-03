Tatil bitti şimdi yetişkinler için kayak zamanı

İZMİR BOZDAĞ

2017'de İzmir Valiliği İl Afet Komisyonu kararıyla kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'nde Orman Genel Müdürlüğünce çığ önleme çalışmaları yapıldı. Kar köprüleri, rüzgar perdesi, enerji kırıcı, saptırma duvarı ve çığ depolama barajı inşa edilen kayak merkezi kapılarını tektar kış turizmine açtı. Hemen İzmir'in yanı başındaki Ödemiş Bozdağ kayak merkezi kolay ulaşım seçenekleri ve yenilenen, güvenli tesisleriyle beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak.

NEVŞEHİR KAPADOKYA

Dünyaca ünlü Kapadokya, beyaza büründü. Türkiye'nin son yıllarda gözde olan turistik mekanı Kapadokya, dünyanın dört bir yanından turistlerin cazibe merkezi konumunda. Balonların, yaz mevsiminde gün doğumu kızıllığında gökyüzüne yükselişini izlemek kadar kışın beyaza bürünen peribacaları semalarında rengarenk şovu da oldukça büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor. Kapadokya'da dillere destan bir yarıyıl tatili sizler bekliyor. Geniş konaklama seçenekleri mevcut.

ERZURUM PALANDÖKEN

Türkiye'de kışı en sert yaşayan şehirlerinden Erzurum, kayak turizmi için vazgeçilmez noktalardan biridir. Meşhur Palandöken Kayak Merkezi, 2010 yılında Üniversite Kış Oyunları'na da ev sahipliği yaparak bu alandaki kalitesini gözler önüne koymuştur. Palandöken'de küçükten büyüğe, amatörden profesyonele herkes için uygun pistleriyle ailenizle gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceğiniz imkanlar sunuyor. Palandöken'de yılın 5 ayı kayak yapabilirsiniz. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen kış tatil merkezidir.

BURSA ULUDAĞ

Kış tatilinin olmazsa olmaz rotalarından Bursa Uludağ. Akla gelen ilk merkezlerden biri olan Uludağ, Türkiye'nin en iyi kayak pistiyle göz kamaştırıyor. Beş yıldızlı otellerinde ailecek konaklama imkanına sahipsiniz.

Kayak veya kış sporları yapmanın yanı sıra kar motoruyla macera dolu dakikalar geçirebilir ya da teleferikle Uludağ'ın nefes kesen manzarasını izleyebilirsiniz.

KAYSERİ ERCİYES

Muhteşem Erciyes kar tatilinde sizi bekliyor. Yaklaşık 1 milyon yıl yaşında sönmüş bir volkanik dağ olan Erciyes, kış sezonlarının en çok tercih edilen kayak merkezlerinden sadece biri. Dağcılık ve buzul tırmanışları için de profesyonel sporcuların en çok tercih ettiği merkezlerden olan Erciyes, kış boyunca kayak ve kar sporları severlere hizmet veriyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde alp disiplini, kuzey disiplini, kar kızağı, buz pateni, snowboard ve serbest stillerden kayabileceğiniz pek çok pist bulunuyor.

BOLU ABANT

Kışın masalsı güzelliği Bolu Abant'ta yaşanır. Her mevsim doğanın bin bir rengiyle görsel şölen sunan Abant, kış mevsiminde de misafirlerini doyumsuz bir manzarayla buluşturuyor. Bolu, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi pek çok şehre olan yakınlığı sayesinde kısacık hafta sonu tatilinizde bile giderek ailenizle keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Göl kıyısında ki ahşap eviyle kartpostallara konu olan ve akıllara kazınan Abant, köknar, çam, meşe, gürgen, kestane, kayın ve onlarca ağaç türünün çevrelediği milli parkta, yağan karın tadını uzun yürüyüşler yaparak çıkarabilirsiniz. Abant tatilini unutamayacak ilk fırsatta soluğu tekrar burada alacaksınız.

KASTAMONU ILGAZ

Uludağ kadar popüler olmasa da Karadeniz Bölgesi'nin en iyi kayak merkezlerinden birine sahip Ilgaz, sizlere çok daha uygun fiyatlara bir tatil geçirme fırsatı sağlıyor. Ilgaz Dağı eteklerinde, milli park sınırları içerisinde bulunan kayak merkezinde kayak ve snowboard yoğun olarak yapılan aktiviteler arasında. Sisin hakim olduğu Ilgaz Dağları, macera sporları yapmayı yavaşlatsa da atmosferiyle kışın mutlaka gitmeniz gereken yerler arasında yer alıyor. Ilgaz'da konaklamak için ise rengarenk ahşap konakların olduğu nostaljik bir konsept oluşturan köyü tercih edebilirsiniz.

KOCAELİ KARTEPE

Muhteşem doğaya sahip Maşukiye'nin zirvesinde bulunan Kartepe, büyük kentlere yakınlığı ile tercih ediliyor. Kartepe'de kayak ve snowboard yapabilir, kendi kayak takımlarınız yoksa günübirlik kiralayabilirsiniz. Kartepe'de diğer kayak merkezlerinden farklı olarak doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü, kuş gözlemciliği gibi ilgi çekici aktivitelere katılabilirsiniz. Ayrıca çocuklar için güvenli 'baby lift' alanı bulunmaktadır