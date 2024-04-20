Çocuklara bayramı öğretecek kitaplar

Cumhuriyet'in İlk Sabahı Şermin Yaşar-İlber Ortaylı

Tarih 23 Nisan 1920. Büyük Millet Meclisi binasının önünde adım atacak yer yok. Kalabalığın gerisinde bir tezgâh göze çarpıyor. Önünde bir çocuk, kimbilir belki bir seyyar satıcı. Annesi var mı, babası sağ mı? Vatan yorgun, halk yoksul, umutlar yitip gitmişken bir çocuk nasıl yaşar hayatı? Çocuk edebiyatımızın üretken ve sevilen yazarlarından Şermin Yaşar, bizi şerbetçi bir çocuğun gözünden Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor. Gökçe Akgül'ün incelikli çizimleri eşliğinde seferberliği, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yavaş yavaş yeşeren ümidi, toplumdaki değişimi, yoklukla geçen günleri ve beklenen zaferi hep birlikte yaşayacağız. Türk tarihçiliğinin büyük ismi İlber Ortaylı'nın Milli Mücadele günlerinin tarihi yönlerine tuttuğu ışığın aydınlığında Cumhuriyet'in ilk sabahını beraber karşılayacağız.

Çocuklar İçin Nutuk Mustafa Kemal Atatürk

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." -M. Kemal Atatürk

Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler 1-2-3 / Süleyman Bulut

Çoğunu ilk kez okuyacağınız, onlarca Atatürk öyküsü... Mustafa Kemal'in nasıl Atatürk olduğunu biliyor musunuz? Ya sevdiği atının öyküsünü okudunuz mu hiç? Köpeği Foks'un matraklıklarını... Kesilen iğde ağacını aramaya çıkan Atatürk'ü... Onun çiftçilik serüvenlerini... En sevdiği çiçek olan al karanfilin öyküsünü okudunuz mu? Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler, sevilen yazarımız Süleyman Bulut tarafından derlendi ve kaleme alındı.

Atatürk Karıncalar ve Çocuk / Süleyman Bulut

Yıl 1921... Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ilk yılları. Meclisteki çalışmalarını tamamlayan Atatürk, yaveriyle birlikte Çankaya'daki evine dönmektedir. Atlarının üstünde Çankaya yokuşunu tırmanırlarken, bir çocukla karşılaşırlar. Çocuk çok öfkelidir... Çünkü, karıncalar için köprü yapmıştır ama karıncalar onun yaptığı köprünün üstünden geçmemektedir. Atatürk atından inerek çocuğun yanına gelir. Daha sonra birlikte, karıncaların üstünden geçebileceği bir köprüyü nasıl kurabileceklerini düşünmeye başlarlar... Sonra mı?... Gerçek bir olaydan Süleyman Bulut'un öyküleştirdiği kitap Atatürk'ün çocuklara yaklaşımını gösteriyor.

Atatürk'ten Seçme Öyküler / Erdal Çakıroğlu

Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarından seçme hikâyeleri bir araya getiren bu kitap, Ulu Önder'i anlamanın ve anlatmanın en keyifli yollarından biri. Öyle ki, kitabı okurken zaman zaman tebessüm edecek, zaman zaman hüzünleneceksiniz. İçinde döneme ait fotoğraflar da bulabileceğiniz bu kitap, her hikâyede Atatürk' ün farklı bir yönünü keşfedebileceğiniz, 7'den 70'e herkesin mutlaka okuması gereken bir derleme.

Mustafa Kemal'le Yolculuk / Mavisel Yener

Takvimler 12 Haziran 1926'yı gösterirken Atatürk'ün emriyle Karadeniz Vapuru İstanbul'dan heyecanla yola çıktı. Vapurda o günlerin Türkiye'sinden sanatçılar, öğretmenler, basın temsilcileri ve devlet adamları vardı. Vapurun en özel konuğu ise 10 yaşındaki Sedat'tı. Sedat yolculuk boyunca devrimlerimizi anlayacak, ülkemizi geleceğe taşımanın önemini kavrayacaktı. Usta yazar Mavisel Yener'in titiz bir çalışmayla kaleme aldığı bu kitap, Ahmet Uzun'un resimleriyle bir araya gelerek cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve kıymetini vurguluyor.

Tarih Yazan Komutanlar: Mustafa Kemal / Yusuf Güldür

Gücünü imanından alan, komutanlığını da Mustafa Kemal'in yaptığı bu milletin ordusu en son 9 Eylül 1922'de zalimleri Akdeniz'in sularına gömdü. EZELDEN beri hür yaşamış ve hür yaşayacak olan bu millete zincir vurmak isteyenlere Türk Milleti şöyle sesleniyordu: "GELDİĞİNİZ gibi gidin çöplüğünüze. Biz sağ oldukça, sizin payınıza hep kaçmak düşecek."

Çocuklar İçin Cumhuriyet / Kolektif

Cumhuriyet çağdaşlık, hukuk, adalet, özgürlük, laiklik, bilim, ilerlemedir. Cumhuriyet gelecektir. Ve Cumhuriyet Türkiye'dir! Cumhuriyet, özünde adeta bir çocuk ruhu taşır. Bu heyecanlı, meraklı, yaratıcı çocuk ruhu, yani Cumhuriyet hiçbir zaman ölmeyecektir. Bu sebepledir ki Cumhuriyet'in emanetçisi çocuklarımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i rahatlıkla anlayacakları bir kitap hazırladık.

Atatürk'ün İzinde Zülfü Livaneli

Hazır mısın yolculuğa çıkmaya? Okumaya, düşünmeye, yazmaya ve üretmeye... Arkadaşıma Veda Romanından Bölümler Eşliğinde Yaratıcı Düşünme, Okuma ve Yazma Kitabı Şimdi unutamayacağın bir yolculuğa çıkacaksın, yanında da Atatürk olacak; onun hayatı ve fikirleri sana yol gösterecek. Atatürk'ün çok yakın arkadaşın olduğunu ve onun yaşamına tanıklık ettiğini hayal et.

Cumhuriyetin İlk Çocukları / Renan Özdemir

Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'nı kutladığımız şu günlerde, Renan Özdemir sizleri zaman yolcuğuna çıkarıp doksan yıl geriye o yılların İstanbul'una götürecek ve Haluk'la birlikte Cumhuriyet'in 10. Yıl kutlamalarına tanıklık etmenizi sağlayacak. Satırlarda Atatürk ile buluşup söyleşecek ve Genç Cumhuriyet'imizin kazanımlarını öğreneceksiniz.

Anadolu'nun Güneşi Mustafa Kemal Atatürk / Kerem Özakman

Kerem Özakman ile eğitimci İclal San'ın ilköğretim öğrencileri için birlikte hazırladıkları bu kitap, çocuklarımızın Atatürk'ü tanımaları için kaleme alınmış, gerçekleri anlatan bir yaşam hikâyesidir. Asılsız bilgiler vermez, abartılı bir kahramanlık destanı da içermez.