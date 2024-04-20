Muhteşem manzaralarla raylarda kültür yolculuğu

Ankara'dan yola çıkan Van Gölü Ekspresi, göz kamaştırıcı bir doğa manzarası eşliğinde güneydoğuya doğru ilerlerken yolcularına unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yolculuk boyunca yaşamak isteyebileceğiniz her türlü konfor ve hizmet düşünülmüş. Özel yataklı vagonlarda huzur bulan misafirler, trenin ritmiyle uyum içinde geceyi geçirirken, seyahatlerini bir masal gibi hatırlayacaklar. Her detayın incelikle düşünüldüğü yataklı vagonlarda, mini buzdolabı, lavabo ve temiz nevresimler, ev konforunu aratmayacak bir atmosfer sunuyor. Trenin pulman koltukları ise adeta birer rahatlık adası. Ergonomik tasarımları ve geniş aralıkları sayesinde yolculuğunuz boyunca kendinizi konforun kollarına bırakabilirsiniz. İster dinlenmek için geriye yaslanın, isterseniz etrafınızdaki doğa manzarasının keyfini çıkarın. Ankara- Tatvan arasında 25 saat 17 dakika, Tatvan-Ankara arasında ise 26 saat 30 dakika süren bu muhteşem yolculuk, sadece bir tren yolculuğu değil, unutulmaz bir deneyim vadediyor.

GÖLLER EKSPRESİ

Türkiye'nin güneyinden batısına uzanan muhteşem bir yolculuk için hazır mısınız? Göller Ekspresi, Isparta'dan Basmane'ye götüren konforlu ve hızlı bir tren hattı. Her gün karşılıklı olarak işlemekte olan bu hatta, yolculara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Göller Ekspresi, toplamda 4 vagonlu konforlu setlerden oluşuyor. Basmane'den saat 23:00'da, Isparta'dan ise 22:30'da hareket eden trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika sürüyor. Geçtiğimiz yıl bu tren hattı gündüz seferlerine de başladı. Manzaranın tadını çıkarmak için gündüz seferlerini tercih edebilirsiniz.

TOROS EKSPRESİ

Toros Ekspresi, TCDD Taşımacılık ana hat trenlerinden birisi. Her gün düzenli olarak Konya'dan Adana'ya ve tekrar Konya'ya dönen bu muhteşem yolculuk, unutulmaz manzaralar ve keyif dolu anlar sunuyor. Çam ormanlarının sakinliği, tarihi köprülerin ihtişamı ve Toros Dağları'nın heybeti, seyahatinizin ilk adımlarında sizi karşılıyor. Büyüleyici dokuyla çevrili rota, adeta bir masal diyarına yolculuk ediyormuş hissi uyandırıyor.

FIRAT EKSPRESİ

Elazığ'dan Adana'ya uzanan, unutulmaz manzaralar eşliğinde seyahat imkânı sunan Fırat Ekspresi bir macera ve keşif yolculuğu vadediyor. Her sabah Elazığ'dan kalkan bu muhteşem tren, yolcularını doğanın kucağına bırakıyor. Adana'ya kadar uzanan yolculuk boyunca, gözlerinizi alamayacağınız manzaralarla baş başa kalacaksınız. Doğanın renk cümbüşünün içinde, tarlaların yeşiliyle, dağların görkemiyle büyüleneceksiniz. Fırat Ekspresi, konfor ve güvenliğin mükemmel bir uyumunu sunuyor.

İZMİR MAVİ TRENİ

Her gün düzenli olarak seferlerini gerçekleştiren İzmir Mavi Treninin rotası, Ankara'dan başlayarak Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Manisa gibi Anadolu'nun önemli şehirlerini geçerek, İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliklerine ulaşıyor. Yolculuk süresi boyunca, doğanın ve tarihin eşsiz manzaralarıyla gözlerinizi şenlendirirken, bir yandan da Türkiye'nin farklı bölgelerini keşfetme fırsatı buluyorsunuz.

KONYA MAVİ TRENİ

Konya Mavi Treni, Ege'nin serin rüzgarlarıyla buluşmak, Orta Anadolu'nun sıcak kucaklamasından geçmek isteyenleri bekliyor. 19.30'da Konya'dan kalkan tren, İzmir'e, sabahın erken saatlerinde, saat 07.00'de varıyor. Gecenin karanlığında, trenden dışarıyı seyretmek pek mümkün olmasa da, Anadolu'nun gizemli manzaraları ve Ege'nin çarpıcı güzellikleri pencerenizin ardında sizi bekliyor olacak. Konya Mavi Treni, konfor ve hizmette sınır tanımayan bir anlayışla donatılmış. Yolcular, tercihlerine göre yataklı, yemekli veya pulman vagonlardan birini seçebiliyorlar. Yataklı vagonlar, her kabinde iki yatak, lavabo, buzdolabı, elektrik prizi ve klima ile donatılmış. İki kişilik odalarda konaklama imkanı sunan bu vagonlar, yolculara gece boyunca rahat bir uyku vadediyor. Pulman vagonlar ise konforlu koltukları ve geniş iç mekanlarıyla dikkat çekiyor.

GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ

Ankara'dan başlayıp Kurtalan'a kadar uzanan bu eşsiz yolculuk, haftada beş gün boyunca Anadolu'nun kalbinde atıyor. Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri, saat 11'de Ankara'dan kalkan bu tren, ertesi gün aynı saatte Kurtalan'da son buluyor. Yol boyunca Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır ve Kurtalan gibi yerlerin göz alıcı manzaralarını izlerken, geçmişin izlerini de sürüyorsunuz. Pulman koltuklar, ergonomik tasarımları ve geniş aralıklarıyla konforun zirvesini sunuyor. Yolculuğunuz boyunca rahatça dinlenirken, masalarda oturabilir ve seyahat arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Ayrıca, bazı koltuklarda bulunan elektrik prizleri, teknolojiyle bağlantınızı kesmeden seyahat etmenizi sağlar. Trenin her iki ucunda yer alan tuvaletler de temizlik ve hijyen standartlarına göre düzenlenmiştir. 26 saatlik bu muhteşem yolculuk, sadece bir tren yolculuğundan çok daha fazlası.

EGE EKSPRESİ

Ege'nin serin meltemleriyle süzülen hikayeleri, dillere destan iki şehri birbirine bağlayan Ege Ekspresi, yaz aylarında tatilcilerin ve gezginlerin gözdesi olmuştur. İzmir ve Eskişehir arasında sefer yapan bu trende; tarih kokan yerlerin, doğanın sımsıcak kucakladığı şehirlerin izini sürebilirsiniz. Her yıl binlerce turisti ağırlayan İzmir, Ege Ekspresi'nin merkez noktası konumunda. Trendeki pulman koltuklar, yolculara konforlu bir seyahat imkanı sunmaktadır. Ergonomik tasarımlarıyla dikkat çeken bu koltuklar, yolcuların istedikleri gibi rahatlamasına olanak tanıyor.