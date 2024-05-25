Türkiye’nin gözde plajları sizi bekliyor

ILICA PLAJI ÇEŞME

İZMİR'İN cennet köşelerinden Ilıca'da denizin içinde şifalı sıcak su kaynakları yani ılıcalar bulunuyor. Sahilin adı da buradan geliyor.

Uzun, geniş ve bembeyaz kumlu plajı ile tam bir doğa harikası. Ilıca, özellikle kumu ve ılık suyu sevenler için ideal. Ayrıca, Ilıca Plajı'nın derin olmayan sığ suları çocuklu aileler için de oldukça güvenli.

ÖLÜDENİZ FETHİYE

İLK sırayı zorlayacak yerlerden biri de Fethiye 'Ölüdeniz'. Adı, 'Ölüdeniz' olsa da aslında hayatın kaynağı... 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilen Ölüdeniz'i ilk sıralarda göstermemek haksızlık olur. Plajdan öte durgun ve dingin göl niteliğindedir. Güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Fethiye Ölüdeniz'de uygun ve çoklu konaklama seçenekleri mevcut. Doğa harikası kumsalda yüzmenin yanı sıra, safari, dağcılık, yamaç paraşütü gibi aktiviteleri yapabilirsiniz.

BADAVUT PLAJI-AYVALIK

SARIMSAKLI'YA oldukça yakın. Badavut plajı uzun ve ince bir kuma sahip. Koy olması nedeniyle denizi dalgasız ve derinliği yüzmek için ideal. Suyu biraz soğuk olsa da güzelliği ile öne çıkıyor.

AKVARYUM PLAJI-BOZCAADA

BOZCAADA'NIN en bakir ve güzel plajlarından biri olan Akvaryum Plajı'na bir kere geldiyseniz iddia ediyoruz müdavi olacaksınız. Plajın en büyük sorunu ise tesis olmayışı. Bunlar beni çok etkilemez diyorsan şemsiyen ve suyun da yanındaysa en güzel anları yaşayacaksın demektir. Dalış meraklıları için denizaltındaki harika şölen sizleri bekliyor. Şnorkel, palet ve gözlüklerinizi almayı unutmayın.

OVABÜKÜ PLAJI- DATÇA

AKDENİZ'İN en güzel ve Datça'nın en meşhur plajı diyebiliriz. Mutevazı ve şirin pansiyonları, bahçeli evleri ve küçük lokantalarıyla yurdumuzun cennet köşelerinden biri. Ovabükü plajında huzur ve sakinlik sizi bekliyor.

İZTUZU PLAJI DALYAN

TÜRKİYE'NİN yanı sıra, dünyanın da en meşhur plajlarından İztuzu Plajı, deniz suyu ile tatlı su arasında bulunmasıyla dikkat çekiyor. Doğa harikası plajda, Caretta Caretta'lar yumurtalarını bıraktığı için Kaplumbağa Plajı olarak da biliniyor. Bu sevimli canlıları rahatsız etmemek için plaj genelde gece saatleri arasında kapalı tutuluyor. Nehirde tekne turu yapın, Kaunos Antik Kenti'ni mutlaka görün.

AMOS PLAJI BOZBURUN

MİTOLOJİK tanrıların kıskandığı, Türkiye'nin en sessiz ve güzel sahillerinden biri olan Bozburun yarımadasındaki Amos Plajı'nı mutlaka görmenizi öneririz. Deniz keyfi yaparken, yörenin köklü tarihine de kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Amos, Marmaris'e yakınlığı ile avantajlı.

KLEOPATRA PLAJI- ANTALYA

ADINI Antik Mısır'ın son kraliçesi olarak bilinen efsanelere konu olmuş güzelliğe sahip Kleopatra'dan alan plaj, berrak denizi ve altın renkli kumuyla biliniyor. Yüzmenin yanı sıra, tekneden paraşüt, jet ski, deniz bisikleti gibi su sporları için ideal. Daha ne duruyorsunuz? Türkiye'nin dillere destan en güzel plajları sizi bekliyor.

ÇIRALI PLAJI-ANTALYA

TARİH, yeşil doğa ve denizin iç içe geçtiği Çıralı Plajı, sizi kendinize aşık edecek güzelliğe sahip. Sevimli Caretta Caretta'lara da ev sahipliği yapan, eşsiz güzellikteki Çıralı'da kamp alanları mevcut. Bungalow oteller ise başka bir seçenek