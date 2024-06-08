Türkiye seyahatinin tarihi durakları

ATLAS OTELİ-İZMİR

Atlas Oteli İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir oteldir. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (Eski itfaiye binası) yanında bulunur. Celal Bayar ve İsmet İnönü'nü Atlas Otelinde kalmışlardır. Atlas Oteli 1932 yılında sanatoryum olarak inşa edilmiştir. 1956 yılında otel olarak kullanılmaya başlanmıştır. İzmir'in ilk banyolu ve kaloriferli otelidir. 2019 yılında restore edilmiştir.

DİVAN ÇUKURHAN OTEL-ANKARA

Ulus'taki Tarihi Ankara Kalesi'nin hemen yanında konumlanan Divan Çukurhan Oteli, klasik Osmanlı mimarisinin belirgin özelliklerini taşıyor. Eski dönemlerden kalma bir kervansaray olan bu otel, aslında Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde cezaevi olarak kullanılmış. Tarihi Çukurhan Otel'in bir diğer önemli özelliği ise Dünya Anıtlar Fonu'nun belirlediği "Dünyanın Kurtarılmayı Bekleyen 100 Anıt Yapısı" arasında yer alması. Yıllara meydan okuyan bu tarihi otel, geçmişinde birçok hikayeye de ev sahipliği yapıyor.

ELÇİ KONAĞI BUTİK OTEL-ŞANLIURFA

TÜRKİYE'NİN tarihi otelleri listemizi Şanlıurfa'da konumlanan Elçi Konağı Butik Otel ile tamamlıyoruz. Bilinen en eski 12 Havari Kilisesi'nin müştemilatı olarak inşa edilen bu tarihi otel bin yıllık tarihi dokusuyla hala dimdik ayakta. Otel geleneksel dokuyu ve modern mimariyi kusursuz bir şekilde harmanlamayı başarıyor. Öte yandan otele yakın noktalar arasında Göbeklitepe, Harran, Halfeti ve civardaki diğer turistik alanlar bulunduğunu da hatırlatalım. Son olarak kente özgü sıra gecelerini de mutlaka deneyimlemenizi öneriyoruz.

CHELTİKOV OTEL-KARS

KARS'IN ilk konservatuar binası olarak da bilinen tarihi bir otele çeviriyoruz bu kez rotamızı. Rus işgali sırasında konak olarak kullanılan Cheltikov, 2011 yılında otele dönüştürülmüştür. Görkemli mimarisi ile dikkat çeken bu tarihi yapı Cumhuriyetin ilanından sonra hastane, doğum evi, memleket hastanesi, zirai donatım binası ve hekim evi binası olarak kullanılmıştır. Barok stiliyle inşa edilen bu otelin muhteşem rölyeflere sahip dış cephesi ve etkileyici tavan motiflerini incelerken büyülenmemek elde değil. Kars'a yolunuz düşerse bu etkileyici yapıyı mutlaka ziyaret etmenizi öneriyoruz.

HOTEL HIŞVAHAN-GAZİANTEP

LALA Mustafa Paşa Han olarak da bilinen, Gaziantep'in en eski hanı Hışvahan, 2016'da gerçekleştirilen restorasyondan bu yana otel, restoran ve dükkan olarak hizmet veriyor. 16. yüzyılın ortalarında inşa edildiği düşünülen han, Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde konumlanıyor. Eskiden kervansaray olarak kullanılan han, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Antep'in en meşhur hanı" olarak geçiyor.

BÜYÜK LONDRA OTELİ-İSTANBUL

TARİHİ ve kültürel hikayelerin kesişme noktası olan İstanbul'da, kentin en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapan bir otele götüreceğiz şimdi sizi. Beyoğlu'nun Pera'sında hizmet veren Büyük Londra Oteli, Mimar Semprini tarafından 19. yüzyılda inşa edilmiş. Konuttan otele dönüştürülen bu tesis inşa edildiği dönemden bu yana oldukça popüler. Antika eşyaları, göz alıcı dekorasyonu ve duvar kağıtları ile dikkat çeken bu tarihi otel misafirlerini bambaşka bir döneme götürüyor adeta. Öte yandan Ernest Hemingway'in gazetecilik zamanlarında İstanbul'a geldiği dönemde işgal yıllarını gözlemlemek için bir süre Büyük Londra Oteli'nde kaldığını da hatırlatalım.

TARİHİ SELÇUKLU KONAĞI-MARDİN

MEZOPOTAMYA Ovası'na bakan Tarihi Selçuklu Konağı bir zamanlar adliye olarak hizmet vermekteymiş. Öte yandan Selçuklu Konağı'ndaki odaların her birine meşhur Artuklu hükümdarlarının isimleri verilmiş. Oğuz Boylarından olan Artuklular, 1102-1409 yılları arasında Mardin ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir. Otel etkileyici mimarisinde dikkat çeken tarihi taş bezeme işlemeleri ve etnik motifleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

PERA PALAS-İSTANBUL

ÜLKEMİZİN en eski oteli olan Pera Palas 1892 yılından beri ayakta ve hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik bu otelde Atatürk'e ait bir oda da bulunuyor. Büyük önderimizin ülke için önem taşıyan kararları buradaki çalışmaları sırasında aldığı biliniyor. Mimarisiyle büyüleyen bu otel Beyoğlu'nda konumlanıyor.

SAVON OTEL-HATAY

OSMANLI döneminde başlangıçta sabun fabrikası olarak işletilen Savon, yapılan restorasyonun ardından otel olarak kullanılmaya başlanmış. Mimarisiyle büyüleyen Savon'un avlusunda dolaşırken hala ferahlatıcı sabun kokularını hissedebilirsiniz. Geniş merdivenleri ve etkileyici avlusuyla zengin bir tarihe tanıklık eden Savon 1860'lı yıllarda inşa edilmiş.

ŞİREHAN OTEL-GAZİANTEP

ŞİREHAN Otel 1885 yılında dönemin Halep Valisi tarafından kervansaray olarak inşa ettirilmiş. Mimarisi ile dikkat çeken bu tarihi otel, ipek yolu üzerine inşa edilmiş nadir hanlar arasında yer alıyor. İki katlı bu tarihi hana üç farklı kapıdan giriş yapılabiliyor. Öte yandan Şirehan'ın diğer hanlardan ayrılan özelliği ise üç cephesinde anıtsal taç kapılar bulundurması

SPLENDİD PALAS HOTEL-BÜYÜKADA

BÜYÜKADA'DA konumlanan Splendid Palas, 1908 yılında inşa edilen ve hala hizmet veren göz alıcı bir tesis. Bu oteli diğer yerlerden ayıran en önemli detay ise, Türkiye'de 1. derecede tarihi eser statüsünde korunan ve orijinalliğine sadık kalınarak işletilen tek otel ünvanına sahip olması. Birçok tarihi olaya tanıklık eden bu görkemli otel 110 yılı geride bırakarak sapasağlam duruyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde senelerce Cumhuriyet Baloları'na ev sahipliği yapan Splendid Palas, denize bakan kırmızı panjurlu odaları ile de dikkat çekiyor.